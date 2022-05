Karlovlased avasid nädalavahetuseks külastajatele koduhoovid

Kodukohvikuid oli laupäeval Karlovas avatud pea 50, mida on rohkem kui kunagi varem.

"Kui vahepeal oli kaks piirangute aastat, siis nüüd on kõik välja tulnud. Hästi palju ja eriilmelisi ja uusi kohvikuid on tulnud," ütles Karlova seltsi esimees Arne Hall.

Mõnes salasopis sai lisaks toidule nautida ka kohalikku kunsti ja muusikat. Kes oma koduaeda külalisi ei tahtnud, mõtles välja alternatiivse teenindamisviisi.

Oma kohvikuga olid kohal ka vabatahtlikud, kelle missiooniks on vähendada toidu raiskamist.

"See kõik on päästetud toorainest tehtud meie vabatahtlike poolt. Päästetud on erinevatest kohtadest, on ka nõndanimetatud prügist päästetud toit ja ka poodide annetustest, ka toidupanga ülejäägid. Kogu selle toidu tootmise peale on läinud palju vett ja inimressurssi ja aega. Seda kõike ei ole vaja ära visata," rääkis Foodsharing Tartu vabatahtlik Sille.

Kohvikute vahel leidsid omale kohad ka mitmed muusikud.