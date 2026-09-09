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Ukraina õhurünnak tabas Novorossiiski sadamat

Välismaa
Novorossiiski sadam
Novorossiiski sadam Autor/allikas: SCANPIX / Andrey Khrobostov / Alamy
Välismaa

Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu kolmapäeva õhurünnaku Venemaa Krasnodari krais asuvale Novorossiiski sadamale, kus puhkes suur tulekahju.

Öösel kõlas Novorossiiskis õhuhäire ning kohalikud elanikud salvestasid linnas kõlanud plahvatusi ja ulatusliku tulekahju puhkemise sadamataristu piirkonnas, teatas väljaanne RBK-Ukraina viitega viidates sõjasündmusi kajastavatele ühismeediakanalitele Astra ja Dnipro Osint.

Astra andmetel süttis naftaterminal pärast öist rünnakut põlema. Seirekanali Dnipro Osint andmetel ründasid Ukraina kaitsejõud sadama territooriumil asuvaid objekte – pihta sai vähemalt üks masuuditerminali mahuti. Kohalik õhutõrje püüdis droonirünnakut tõrjuda. 

Ukraina rünnakutes sai kahjustada ka linnas asuv elumaja, teatas kanal, viidates pealtnägijate videomaterjalile.

Samas on kohalikud võimud seni tunnistanud ainult rünnaku tõrjumist, märkis RBK-Ukraina. Novorossiiski linnapea Andrei Kravtšenko kinnitas, et toimus Ukraina droonirünnak, öeldes, et allatulistatud droonide rusud langesid ettevõtete territooriumile ja elumaja lähedale, täpsustamata, milliste objektidega oli tegemist. Purustustest või kannatanutest ei ole seni ametlikult teada antud.

RBK-Ukraina meenutas, et Ukraina õhurünnakute tõttu on rahvusvaheline juhtiv konteinerveofirma MSC peatanud broneeringute vastuvõtmise Novorossiiski sadamasse, keeldudes töötamast Venemaa võtmetähtsusega merekaubanduskeskusega.

RBK-Ukraina on juba varem teatanud, et selle sadamakompleksi töö püsib minimaalsel tasemel – laadimised on praktiliselt peatunud.

Lisaks on Novorossiiski ja Tuapse lähedal droonid juba rünnanud vähemalt viit viljalaeva – see toimus Ukraina Venemaa Musta mere logistika vastaste rünnakute hoogustumise taustal.

Ukraina ründab regulaarselt sügaval Venemaal ja okupeeritud aladel asuvat sõjalist ja strateegiliselt olulist taristut, püüdes vähendada Moskva võimet oma sõda jätkata.

Ööl vastu 8. septembrit ründasid Ukraina droonid väidetavalt Venemaa Saraatovi naftatöötlemistehast, selgub kohalike elanike sotsiaalmeedias jagatud videomaterjalist, mida analüüsisid seirerühmad.

Esmaspäeval, 7. septembril teatas Ukraina kindralstaap, et öised droonirünnakud tabasid Venemaa poolt okupeeritud Krimmis Vladislavivka küla lähedal üle Põhja-Krimmi kanali kulgevat raudteesilda. Piirkonnas asub oluline raudteesõlm.

Samal ajal jätkab Venemaa rünnakuid Ukraina linnade vastu üle kogu riigi. Ööl vastu teisipäeva Kiievi vastu korraldatud ulatuslik raketi- ja droonirünnak tappis vähemalt viis inimest ja vigastas 35. Venemaa rünnakud põhjustasid suuri tulekahjusid, mille suits täitis hommikul kogu linna.

Ukraina kaitsevägi lõikas ära Venemaa eelpostid Lõmani all

Pärast mitu kuud kestnud süstemaatilisi vasturünnakuid ja taktikalise olukorra järkjärgulist paranemist Lõmani suunal õnnestus Ukraina 3. armeekorpuse sõduritel läbi viia suur operatsioon vaenlase rühmituse vastu Lõmanist põhja pool, teatas sõjaväelane kutsungiga "Mutšnoi" ja ühtlasi OSINT-analüütik Clément Molin.

Molini sõnul suutsid Ukraina sõdurid ära lõigata Venemaa eelpostid, mis vaenlane oli rajanud linna ründamise ettevalmistamiseks ning võtta tagasi oma kontrolli alla üle 200 ruutkilomeetri territooriumi (mis ületab Odessa pindala – 162,4 km²).

"Kui operatsiooni lõplik ulatus kinnitust leiab, ei ole see kaugeltki lihtsalt mõne punkti muutmine kaardil. Eelpostid andsid venelastele võimaluse avaldada Lõmanile survet põhja poolt ja järk-järgult laiendada oma pealetungipiirkonda. Nende äralõikamine tähendab, et nad peavad uuesti üles ehitama rindejoone ja taganema osalt hõivatud positsioonidest ehk tegelikult kaotama eelmiste kuude rünnakute tulemused," märkis ekspert.

"Oodatud pealetungi asemel tabas neid tagasilöök, nad kaotasid märkimisväärse osa varem hõivatud territooriumist ja pidid kiiresti oma positsioone ümber korraldama," lisas ta.

USA mõttekoda Rahvusvaheline Sõjauuringute Instituut (ISW) kummutas varem Venemaa väited Svjatohirski linna hõivamise kohta Donetski oblastis. Linn on täielikult Ukraina sõjaväe kontrolli all. Analüütikud märkisid, et Venemaa moonutab süstemaatiliselt tegelikku olukorda rindel.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: RBK-Ukraina, The Kyiv Independent, BNS

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