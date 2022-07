Lõuna-Eestis on alanud seene- ja metsamarjade korjamise hooaeg

Võru- ja Põlvamaal 26 aastat seente ja marjade kokkuostmisega tegelenud Anu Palover sõidab tööpäeval läbi üle 400 kilomeetri, et nii väiksemates asulates kui ka külades elavad inimesed saaksid korjatud metsasaadused talle ära müüa.

"Kukeseent on kahte sorti. Üks on kevadine, mis on selline raskem ja paksukene ja teine, augustis tuleb, sambla kukeseen. See on selline hapram ja suurem, aga see siin on ikkagi pisikene ja ta ei kasvagi eriti suureks. Murakat tuleb, on murakat, mis on küpsed juba ja on sellist küpsevat veel," rääkis Palover.

Jaheda suve alguse tõttu valmivad kukeseened ja metsamarjad sellel aastal hiljem.

"Tavaliselt on ikkagi jaanipäeva paiku saanud seent osta, aga praegu ringi paneme alles sellel reedel käima - paar nädalat hiljem kui muidu," rääkis Berrymush OÜ juhataja Toomas Trommel.

"Ilmastik on muutund. Praegu saab Soomes ja Eestis mustikas ühel ajal valmis, tavaliselt Soome mustikas valmib hiljem kui Eesti oma," ütles Trommel.