Trump: Ukraina ja Venemaa lubasid hoiduda energiaobjektide ründamisest

USA vabariiklasest president Donald Trump ütles esmaspäeval, et Ukraina ja Venemaa leppisid kokku selles, et hoiduvad teineteise energiarajatiste ründamisest.

Trump tegi avalduse päev pärast seda, kui ta kritiseeris Ukrainat Venemaa naftatöötlemistehaste ründamise eest.

"Ukraina nõustus hoiduma ründamast Venemaa energiaobjekte. Venemaa nõustus tegema sama! Diisli hinna tõus maailmas on peamiselt põhjustatud Vene-Ukraina sõjast, mitte Iraanist," ütles Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Naftahinnad on hüppeliselt kerkinud, kuna Lähis-Ida sõda on kestnud kuus ja pool kuud, tõstes Ameerika kütusehindu ja inflatsiooni vaid nädalaid enne USA otsustavaid vahevalimisi.