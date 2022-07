Ilves tunnustas Taiwanit demokraatia kaitsmise eest

Ilves ütles kohtumisel Taiwani presidendi Tsai Ing-weniga, et Taipei on mänginud keskset rolli Venemaa ja Hiina levitatud eksiarvamuse paljastamisel, justkui ei sobiks vabaduse ja üksikisiku õiguste kontseptsioon Aasia ühiskonda.

Demokraatlikud liikumised üle maailma ja nende võitlus vabaduse eest viimastel aastakümnetel on lükanud ümber paljude autoritaarsete režiimide argumendi, et teatud tsivilisatsioonid ei pea austama inimõigusi ega kaitsma üksikisiku õigusi, vahendas väljaanne FocusTaiwan.tw Ilvese sõnu.

Autoritaarsed režiimid vaenavad demokraatlikku valitsemist, sest see ohustab nende endi sisepoliitilist positsiooni, ütles Ilves, viidates vajadusele uue julgeolekuarhitektuuri järele, mis kaitseks demokraatiaid autoritaarsete režiimide vaenuliku tegevuse eest digiajastul.

Ilvese sõnul on riikide julgeolekut ähvardavad ohud laienenud füüsilistest, relvastatud rünnaku võimalustest ka mujale, hõlmates küberruumis levivaid ohte nagu häkkimine ja desinformatsioon, kuna maailm toetub üha enam arvutitehnoloogiale.

Seetõttu peaks uus julgeolekuarhitektuur baseeruma ühistel väärtustel põhinevatel liitudel ja "arvestama sellega, et me ei ela enam maailmas, mida piirab rangelt geopoliitika", lisas Ilves.

Ilvese kommentaarid kajastasid tema teisipäeval Taipeis peetud ettekannet India-Vaikse ookeani julgeolekufoorumil Ketagalan-2022, milles ta kutsus maailma demokraatlikke riike üles looma "digitaalset alliansi", et võidelda kasvavate küberohtude vastu.

Taiwani president võttis kolmapäeval koos Ilvesega vastu ka teised julgeolekufoorumi külalisesinejad, sealhulgas Jaapani parlamendisaadiku Keisuke Suzuki ning Austraalia endised kaitseministrid Kevin Andrewsi ja Christopher Pyne'i.

Tsai ütles oma sõnavõtus, et demokraatlikud riigid peavad ühinema, et arendada sügavamat majandus- ja kaubanduskoostööd ning arendada ühiselt autoritaarse laienemise taustal vastupidavamaid tarneahelaid.

Today I had the pleasure of meeting former President @IlvesToomas of #Estonia & other esteemed Ketagalan Forum participants to discuss regional & global security. Thank you all for coming from around the world to #Taiwan & standing with us in defence of our shared values. pic.twitter.com/UCnifb75vy