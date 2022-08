Helsingi teisaldas Nõukogude Liidult kingituseks saadud monumendi

Monument teisaldati esmaspäeval, veidi enne kella seitset hommikul, vahendas Yle.

Monumendi asemele rajavad Helsingi võimud Hakaniemirannale kõnnitee. Monument kuulub Helsingi kunstimuuseumile ja see viiakse lattu. Monumendi lõplik saatus otsustatakse hiljem.

Moskva linn kinkis ausamba Helsingile 1989. aastal. See avati avalikkusele 1990. aastal. Ausammas on 6,5 meetrit kõrge ja kujutab inimesi, kes käed rusikas hoiavad enda kohal pärjatud kerajat raami.

Tegemist on vastuolulise monumendiga, juba selle püstitamise ajal tekitas see palju arutelusid. Monument sai kannatada, kui kolm tudengit selle 1991. aastal tõrva ja sulgedega üle valasid. Tudengid andsid nii märku, et Nõukogude Liidust pärit kingitud kuju ei sobi Helsingisse.

Üks tudengitest oli Mikael Jungner, kellest hiljem sai Yle tippjuht.

2010. aastal prooviti monumenti ka õhku lasta, see aga ei õnnestunud.