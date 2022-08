Tallinna börsi juht: Tallinna börsi olukord paraneb

Tallinna börsi kõigi ettevõtete turuväärtus oli eelmise aasta lõppedes 5,3 miljardit eurot ning juuli alguses oli see 4,7–4,8 miljardit. Tallinna börsi indeks OMXTGI, mis mullu kerkis lausa 49 protsenti, on poole aastaga kahanenud.

ERR-i reporter küsis Otsalt, kuidas maailmas kiirenev inflatsioon mõjutab novembris alguse saanud Tallinna börsi langust.

"Ma loodan, et ükski investor ei oma nii lühikest vaadet kui mõni kuu. Ma ei ole nõus, et Tallinna börs hakkas langema novembrikuus. Võib-olla mõned ettevõtte aktsiad langesid, aga mingit sellist üldist trendi... See on liiga lihtsustatud vaade," vastas Ots.

"Inflatsioon jõudis tõepoolest novembris ka tarbijahindadesse, aga kus see inflatsioon siis varem oli? Ma arvan, et ma ei liialda, kui viimased neli või viis aastat igal finantskonverentsil on räägitud, et inflatsioon on varade hindades. Selline lodev rahapoliitika, mida on viljeletud kümme aastat, lõpeb halvasti. Mida tähendab varade hindades? Neid varasid oli peaasjalikult kaks - aktsiad ja kinnisvara," rääkis Ots.

"Kui me mõtleme, et kas nüüd viimase nelja või viie aasta trend, kus suured maailmaindeksid toodavad ühes aastas 30 kuni 40 protsenti tootlust, et on see normaalne? Ma ei taha muidugi öelda ühtegi halba sõna, et investorid ei teinud tarku otsuseid, aga ma väidan, et kui natukene rohkem kui 200 aasta maailma keskmine aktsiaturgude tootlus on jäänud alla seitsme protsendi, siis tahaks kahelda, kas kõik need, kes teenisid siin näiteks SP-500-sse panustades näiteks 40 protsenti aastas, et kas nad olid geniaalsed investorid või tegelikult said osa sellisest inflatsiooni poolt kergitatud aktsiahindadest. Täpselt sama on kinnisvaraga," kommenteeris ta.

"Mida me praegu näeme, on see, et turud said aru, et nullintresside aeg sai läbi. Seda aega on olnud väga pikalt ja kujutage ette, avastus, et rahal on hind, tegelikult viis langusesse väga paljude ettevõtete aktsiad. Peaasjalikult need olid sellised ettevõtted, kus oldi harjunud, et oluline ongi ainult kasv. Et pole üldse tähtis, et kas üldse mingisugunegi teoreetiline teekond kasumini on," ütles Ots.

Kui selline avastus viib aktsiaturud langusesse, siis Otsa sõnul ütleb see, et hindades oli väga palju õhku juba sees.

"Kokkuvõttes ma ei dramatiseeriks absoluutselt üle seda, mis toimub. Ma arvan, et see on turule, ettevõtetele ja investoritele pigem tervislik," lausus Ots.

"Kui me ühes aastas teenime kuskil viis korda rohkem, kui me oleme seda ajalooliselt teinud, me teame, et raha on trükitud rohkem kui kunagi eales varem. Me teame, et põhjus, miks raha trükiti on pigem küsitav. Ja nüüd üllatuda selles osas, et sellega kaasnes inflatsioon, kõigepealt varades ja nüüd tarbijahindades, siis see on enesepetmine," rääkis Ots.

"Kui me võtame Tallinna börsi, siis meil ei ole ju täna kõik ettevõtted punases, nende aktsiahinnad ei ole languses. Meil on tulnud uusi ettevõtteid turule," sõnas Ots.

Ots rääkis, et valet aega börsile tulekuks või oma äriplaanide realiseerimiseks ei ole olemas.

"Küsimus on selles, milline on ettevõtte õiglane hind ja kui see on paigas, siis õige ettevõte õige hinnaga saab alati investoritelt raha kaasata. Ja ma arvan, et me näeme seda aasta teisel poolel heade näidetega," lausus Ots.

Ots märkis, et Tallinna börsile tuleb sel aastal kindlasti uusi ettevõtteid.

"Võib-olla eelmisel aastal läks mõnel juhul natukene liiga eufooriliseks see investeerimine. Võib-olla alati ei pandud tähele, kuhu raha pannakse ja miks seda tehakse. Ma arvan, et praeguseks on olnud aega paljudel natuke analüüsida oma paigutusi ja ma ei näe küll mingit suurt draamat praegu," kommenteeris Ots Tallinna börsi olukorda.