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Saksa kaitsetööstusliidu juht ERR-ile: oleme tootmist oluliselt suurendamas

Välismaa
Saksa sõjatehnika.
Saksa sõjatehnika. Autor/allikas: SCANPIX/DPA/PICTURE-ALLIANCE/MORITZ FRANKENBERG
Välismaa

Saksamaa kaitsetööstus on tootmist oluliselt suurendamas, ütles Saksamaa kaitsetööstusliidu juht intervjuus ERR-ile. Tööstus suudab tema sõnul vajadustele vastata, kui on olemas arusaam, mida tuleb teha.

Venemaa täiemahuline sõda Ukraina vastu käib juba viiendat aastat, Euroopas räägitakse aga endiselt vajadusest tootmist suurendada. Euroopa suurima riigi Saksamaa kaitsetööstuse liidu juht Hans Christoph Atzpodien ütleb, et tootmine on suurenenud ja suureneb jätkuvalt.

"Praegu oleme me tootmise suurendamise teises laines, mis on tõepoolest otsustav ja mis hõlmab paljusid ettevõtteid üle Saksamaa. Tuhanded ettevõtted, mis on seni töötanud autotööstuse heaks, tahavad nüüd toetada kaitsetööstust ja see on tohutu areng ja meil on praegu tõesti hea hoog sees," ütles Atzpodien.

Viimastel kuudel on meediasse jõudnud järjest infot, kuidas USA kavatseb vähendada oma panust Euroopa kaitsel. Mõndasid võimelünki on Euroopal keeruline kiiresti täita. Hans Christoph Atzpodien suhtub tööstuse võimekusse puudujääke tasa teha siiski optimistlikult.

"Me kõik teame, et kui asju on hädasti vaja, siis me suudame need tekitada. Vaadake Ukrainat, mida nemad on teinud oma kaitsetööstuse arendamisel viimastel aastatel. Ma arvan, et küsimus on selles, kas inimesed saavad aru, mida tuleb teha ja siis meil on minu arvates olemas võimekus seda teha," lausus ta.

Riigikaitse vajadusi tuleb Atzpodieni sõnul inimestele selgitada.

Nädal tagasi varises kokku Euroopa kaitsekoostöö üks sümbolprojekt - Saksamaa ja Prantsusmaa ühise hävitaja arendus. Koostööst kaitsevaldkonnas oleks Euroopal üldiselt palju võita, aga see eeldab mitmesuguste eri huvide ületamist.

See ei ole lihtne ja see nõuab eelkõige palju poliitilist sihikindlust.

"See tähendab relvajõudude strateegiate ühtlustamist, nõuete ühtlustamist, poliitiliste huvide ühtlustamist. Tuleb ühelt poolt teatud võimekustest loobuda ja teisalt neid juurde võita ja seda tuleb teha pika ajaperspektiiviga," ütles ta.

Saksamaa kaitseeelarve ulatub sel aastal 108 miljardi euroni.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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