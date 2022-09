Euroopa Liidu energiaministrid arutavad elektrihinnale lae seadmist

Energiaministrid kogunevad teadmisega, et kuigi eriarvamusi elektri hinna taltsutamiseks on rohkem kui 27, siis ootavad maksumaksjad selgeid lahendusi. Tegemist pole küll ametliku kohtumisega ehk lõplikke otsuseid ei tehta, kuid oluline on jõuda kompromissile.

Euroopa Komisjon paneb nende ette ideed, mida president Ursula von der Leyen kolmapäeval tutvustas. Nende seas on kohustuslikud meetmed energia säästmiseks tiputundidel, solidaarsusmaks fosiilkütuste tootjatele, rahaline toetus hädas kommunaalettevõtetele ja Vene gaasile hinnalae seadmine. Viimane neist võiks näiteks gaasi hinda hoopis tõsta.

Enim efekti tarbijatele eeldatakse elektritootjatele kasumilae seadmisest. See puudutaks neid elektrijaamu, mis ei tööta maagaasil. Skeemi järgi võiksid nad tootmiskuludele lisaks teenida näiteks 200 eurot kasumit megavatt-tunnilt ning sellest üle jääva osa võiksid riigid erakorralise maksuna ära korjata, et aidata hädas majapidamisi.

Bruegeli mõttekoja analüütiku Simone Tagliapietra sõnul on ministrite ees ettepanekud, mis võivad olla omavahel ka vastukäivad.

"Meil ei pruugi olla piisavalt gaasi talveks ja meil on ka hinnaprobleem. Gaas on liiga kallis. Suur dilemma poliitikute jaoks on hindade ohjeldamine nii, et gaasi puudujääki ei suurendata. Kõikide nende hinnalagedega peame olema väga ettevaatlikud, et mitte ohustada Euroopa võimekust gaasi ostmisel," sõnas Tagliapietra.

Seega on ministritel täna lahendada ülesanne, mille puhul võib kindel olla, et paljud tulemusega rahul ei ole.

Selleks puhuks oli Saksamaa majandusministril Robert Habeckil neljapäeval nii oma kolleegidele kui ka avalikkusele selgitav sõnum: "See kõik on vajalik, et ära lõigata raha vool Vladimir Putinile ning lõpetada tema võime Euroopaga manipuleerida."