Pärnu randa kerkib 2026. aastaks uus hotell ja konverentsikeskus

Brackmann Arendus soetas Pärnusse kaks magusat mereäärset kinnistut. Ranna puiestee 9 krunt kuulus varem Wendre omanikule Peter Hundile, sinna oligi kavandatud hotell ja juba 2018. aastal toimunud arhitektuurivõistluse võitis Emil Urbel.

Brackmann Arendus aga soetas ka naaberkinnistu Rannahotelli kõrval ja sinna on plaanis rajada konverentsikeskus.

Ettevõtte juhatuse liikmee Andres Rätsepa sõnul on meeskonnal pikaajaline kogemus hotellikinnistute arendamisel. "Näiteks Eestis oleme me arendanud Georg Otsa spaa Saaremaal, Tallinnas Telegraaf hotelli ja lisaks Pärnus Hedon spaa," rääkis ta.

"Meie plaani kohaselt me püüaks seda hotelli arendada suhteliselt suuremahuliselt. Selle tarbeks me tõepoolest oleme omandanud siin kaks kõrvuti kinnistut. Eeldame, et 2025-2026 peaks olema kompleks klientidele avatud," ütles Rätsepp.

Arhitektuurivõistlusest osavõtjad peavad konverentsikeskust kavandades arvestama hotelli projektiga. Seitsmele arhitektuuribüroole on esitatud osalemiskutse, aga osaleda võivad kõik.

"Võistlustingimustes on kirjas, et kõrvalkinnistu hotelli võidutöö Brackmannniga, mille on teinud Emil Urbeli büroo, peab see uus keskus suhestuma nii arhitektuuriliselt kui ka funktsionaalselt," ütles Brackmann Arenduse esindaja Toomas Rapp.

Rapi sõnul peaks konverentsikeskuses olema suur konverentsisaal, väiksemad saalid ja erinevad abiruumid. "Büroodel on antud aega 11. novembri kella neljani õhtul tööde esitamiseks," märkis ta.

Pärnu linnale on kaks mereäärset hoonestamata kinnistut olnud pikalt pinnuks silmas.

"Pärnu keskrannas on tõesti olnud üks tühi plats, mis loodetavasti saab lähimatel aastatel lõpuks hoonestatud ja ka kena hoonega," ütles Pärnu abilinnapea Silver Smeljanski.

Hoonete rajamisel on oluline punkt ka see, et kõik väärtuslikud ja terved puud peavad kinnistule alles jääma.