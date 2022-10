Rein Sikk: Rakvere tahab panna tantsivad matsid maksu alla

Matsimaksu kehtestamine näib Rakveres olevat tõsine kava. Esmalt ehmatas abilinnapea selle plaaniga sügise hakul taidluskollektiivide juhte. Tantsu-, laulu-, pillirahvas, aga ka näiteringi juhendaja kuulasid suu ammuli ehmatavat plaani. See nägi ette, et taidlejad, kes tulevad Rakverre taidlema väljastpoolt linna peavad hakkama Rakverele maksma. Selle eest, et kasutavad linna saale.

Kõnelgem aga linnapea Triin Vareku sõnadega kohalikus lehes Virumaa Teataja:

"Kultuuriorganisatsiooni kuulub 20 inimest, kellest 14 on Rakvere linna elanikud. Linn eraldab organisatsioonile nii tegevustoetust kui ka mitterahalist toetust /---/ , toetades seeläbi organisatsiooni kõiki harrastajaid, sealhulgas neid, kes Rakvere linna elanikud pole (antud näite puhul kuut inimest väljastpoolt Rakveret). Kuna toetuste summa tuleb Rakvere linna eelarvest, maksab /---/ Rakvere linna maksumaksja kinni ka kuue väljaspool Rakvere linna elava harrastaja osaluse. Kas see on õiglane meie linna maksumaksja suhtes?"

Peagi rõhutas linnapea oma kirjas siinkirjutajale, et võõrtaidlejate toetamine "ei ole õiglane".

Samal ajal on veebiavaruses liikuma hakanud Rakvere matsimaksu võimalikud summad ja need on mõnikümmend või enam eurot kuus.

Levib ka taidlusrahva pahameel. Küsitakse, kas matsimaksu kehtestajad teavad, mis maksavad taidlejate oma raha eest ostetavad rahvarõivad? Mis maksab mujale Rakveret esindama minnes oma taskust kinni makstav transport? Mis maksab Rakverele kuulsuse toomiseks pidev maalt linna sõit? Mis maksab ennast töölt vabaks võttes või puhkuse ajast laulu- ja tantsupeol käimine? Kas esitame peagi linnale arve laulu- ja tantsupeol osalemise eest?

Olen ise ligi 40 aastat käinud Kadrinast tantsimas Rakvere kuulsas 75-aastases Tarvanpää rahvatantsuansamblis. Mu abikaasa ka. Kui selle eest tagantjärgi matsimaksuga lajatatakse, on võlavangla vältimatu.

"Nüüd tuleb välja, et me rahvuskultuuri edendajad on kui puugid Rakvere maksumaksjate rahakoti kallal."

Tarvanpääs on osalejaid kõigist maakonna omavalitsustest. Ikka Kadrinast, ka Uhtnast, Sõmerult, Kundast, Tamsalust, käidud on isegi Avinurmest. Nüüd tuleb välja, et me rahvuskultuuri edendajad on kui puugid Rakvere maksumaksjate rahakoti kallal. Pean silmas võõrsilt tulevaid rahvatantsijad, koorilauljaid, pillimängijaid, kes saavad osa Rakvere võimalustest.

Äkki olen millestki valesti aru saanud, mõtlesin, ja saatsin laiali kirjad teistele omavalitsustele. Uurisin, kas võõra valla taidlejad peavad nende taidlusringides osalemise eest lisatasu maksma. Sest sooja toa kasutamist võimaldatakse võõrastele ju teise omavalitsuse maksumaksjate raha eest?

Enam kui neljakümne valla ja linna vastustest jäi kõlama suur hämmastus. Et kust üldse säherdune veider mõte. Kõiki koheldakse võrdselt, vastas Setomaa. Taidlejad teistest omavalitsustest on tervitatavad, teatas Põhja-Sakala. Kelleltki ei küsita sissekirjutust, mainis Viljandi. Ja nii edasi.

Seega on Rakveres kavandatav matsimaks unikaalne. Mida see enesega kaasa toob, on teadmata. Kunagi oli Rakveres linnapea, kes likvideeris üleilmset kuulsust toonud imelised jõulukuused. Need, mille vaatamiseks üle maa kokku sõideti. Kuuskedest lahti saades ja kultuurirahvaga tülli minnes sooritas see linnapea aga paraku ka poliitilise enesetapu. Kas sama kurva tagajärje võib tuua linna juhtidele kaasa matsimaksu kehtestamine koos Rakvere taidluse hävitamisega? Ei tea.

Tean aga seda, et järgmine kord maalt Rakverre rahvatantsu harrastama minnes peaksin end vist ära maskeerima, et matsist taidlejat ära ei tuntaks. Siis saaksin salaja koos teistegi maskeeritud matsidega Rakveres taidlust edasi edendada kuni järgmise laulu- ja tantsupeoni.

Siis muutub kõik, seda on korduvalt kogetud. Laulu- ja tantsupeo kui rahvuskultuuri pidupäeva eel hakkavad linna ülemused korraga suure hoole ja häälega oma tublisid taidlejaid kiitma. Ja nad seavad end pidupäevarongkäigu kolonni ette uhkelt marssima. Ei siis küsi enam ei keegi, kas tähtsate ülemuste taga sammuvad lihtsad taidlejad on matsid või vurled.

