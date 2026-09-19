USA jõudis Taani ja Gröönimaaga kokkuleppele.

USA president Donald Trump teatas reede õhtul sotsiaalmeedias, et jõudis Taani Kuningriigi ja Gröönimaaga kokkuleppele, mis tugevdab Ühendriikide sõjalist rolli Arktikas.

Trump kirjutas, et kokkulepe võimaldab Ühendriikidel teha Gröönimaal kõike, mida peetakse vajalikuks nii saare kui ka USA enda julgeoleku tagamiseks. Presidendi sõnul ei lubata USA vastastel rajada Gröönimaale sõjaväebaase ega teha seal tundlikke investeeringuid Washingtoni heakskiiduta. Samuti rõhutas Trump, et kokkuleppel ei ole ajalist piirangut.

Gröönimaa on USA jaoks strateegiliselt oluline eelkõige oma asukoha tõttu Arktikas, kus Washington soovib piirata Venemaa ja Hiina mõju. Uus kokkulepe annaks Ühendriikidele senisest suuremad võimalused oma sõjalise kohaloleku ja tegevuse laiendamiseks saarel.

Taani ja Gröönimaa juhid kirjeldavad lepet mõnevõrra ettevaatlikumalt. Taani peaminister Mette Frederiksen ütles, et kokkulepe tugevdab julgeolekut Arktikas ja Põhja-Atlandil ning on oluline ka NATO-le ja Euroopale. Samas rõhutas Frederiksen, et lepe tunnustab Taani Kuningriigi suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ning Gröönimaa rahva õigust enesemääramisele.

Leppega püütakse maandada pingeid, mille tekitasid Trumpi varasemad avaldused soovist saada Gröönimaa USA kontrolli alla.

Kokkulepe peaks allkirjad saama järgmisel nädalal New Yorgis ÜRO peaassamblee kõrgetasemelisel nädalal.