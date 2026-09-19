Ar-Riyadi lennujaama lähedalt tõuseb musta suitsu ja leeke

Saudi Araabia pealinna Ar-Riyadi rahvusvahelise lennujaama lähedasest piirkonnast kerkis laupäeval musta suitsu ja leeke, ütlesid kaks kohalikku elanikku uudisteagentuurile AFP, samas kui teised teatasid ka plahvatuste kuulmisest.

"Lennujaama suunalt oli näha musta suitsu ja tuld," ütles üks elanikest AFP-le.

Lennuliiklust jälgiv veebileht FlightRadar24 teatas suurtest probleemidest Saudi Araabia pealinna Kuningas Khalidi rahvusvahelises lennujaamas, sealhulgas lendude tühistamisest ja hilinemisest.

Lennujaam oli kantud saidi maksimaalse, viiepallise häireindeksi alla, mis tähendab, et lennujaamas esines suuri probleeme pikkade hilinemiste ja mitmete tühistatud lendudega.

Häired järgnesid Saudi Araabia ametivõimude öösel antud õhurünnakuhäirele, mis oli esimene pärast seda, kui võitlus naaberriigis Jeemenis sel kuul intensiivistus.

Mõned tunnid pärast varahommikust hoiatust teatasid elanikud AFP-le anonüümseks jäämise tingimusel, et kuulsid pealinna osades kajamas midagi, mis kõlas nagu plahvatuste seeria.