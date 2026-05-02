X!

Rakvere rahvatantsuansambel Tarvanpää sai 80-aastaseks

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Rakvere rahvatantsuansambli Tarvanpää juubelipeol "Elupidu" rõõmustati, et järelkasvu pärast muret tundma ei pea, kuna noorte huvi rahvatantsu vastu on vähemalt Lääne-Virumaal suurenemas.

Viiendat hooaega rahvatantsuansambli kunstilist meeskonda juhtiv Triinu Sikk ütles, et 80-aastaseks saanud Tarvanpää on täis elujõudu.

"Meil on 10 rühma, ligi 150 tantsijat, nendest umbes pooled on lapsed-noored, pooled täiskasvanud. Ehk siis ma ütleks, et Tarvapää on selline 80-aastane, kes tegelikult on ergas ja elujõulinem" ütles Sikk.

Tarvanpääs tantsitakse põlvkondade kaupa. 

"Mu ema ja isa käisid siin ja kui ma olin lasteaias, siis nad mõtlesid, nad paneksid mind ka. Ja siis tulingi. Mulle meeldib, et siin on mul sõbrad ja igasuguseid tantse saab õppida – kõik sellised toredad asjad," rääkis Tarvanpää tantsija Hannabret Vilu.

"Praegu on meil noori päris palju. Meil on nii gümnaasiuminoored ehk siis C-rühm kui ka vilistlased, kes on juba lõpetanud kooli ja on läinud Tallinna ja Tartusse õppima, aga nad ikkagi tahavad praegu veel edasi tantsida Tarvapääs. Selle üle on väga hea meel," sõnas Sikk.

Ka juubelipeo pealkirja "Elupidu" oli sisse kirjutatud põlvkondade vahetus.

"See tähendab rõõmu ja see tähendab seda, et elu läheb edasi. See on selline ringkäik, et nooremad tulevad peale ja vanemad jäävad vanemaks ja tants jääb," ütles tantsija Kristo Kruusman. 

Tarvanpää rühmade juhid on lisaks Triinu Sikule Egert Eenmaa, Evelyn Mägi, Liis Niller, Liisi Pikpoom ja Taavi Saar. Tarvanpää mentor on legendaarne Maie Orav.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

02.05

Shein sai Norras kolmanda kaotuse järjest

02.05

Drell oli hoos, aga mäng jäi pooleli

02.05

Kaare: me ei näinud Kaldvee ja Lille täit potentsiaali

02.05

Serviti astus esimese sammu meistritiitli suunas

02.05

ETV spordisaade, 2. mai

02.05

Aktuaalne kaamera kell 21:00

02.05

Saaremaal suurenes kuritegude hulk aastaga ligi 25%

02.05

Rakvere rahvatantsuansambel Tarvanpää sai 80-aastaseks

02.05

Pühapäev tuleb soe, kuid hoovihmadega

02.05

Murphy jõudis MM-tiitlist võidu kaugusele

otse uudistemajast

keskkonnakuu

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

02.05

USA viib Saksamaalt välja 5000 sõdurit peale Merzi Iraani sõja kriitikat Uuendatud

02.05

Elektrik: vooluvõrku jäetud laadija kasvatab elektriarvet ja võib põlema minna

02.05

Iraan leevendas USA-ga rahuläbirääkimiste jätkamise tingimusi

02.05

Eesti tuli kaks korda kaotusseisust välja ja alistas Lõuna-Korea hokimehed Uuendatud

02.05

Venemaa rünnakus Hersonile hukkus kaks inimest Uuendatud

02.05

FT: USA hoiatas Euroopat relvatarnete viibimise eest

01.05

Teadlased plaanivad Pakri saartele lagritsad asustada

02.05

Galerii: Vanilla Ninja saadeti Viini poole teele

02.05

Kadri Kõusaar: mul on "Magnuse" kohtuprotsessist siiani tohutu haav

01.05

Avaliku sektori 2025. aasta palgaandmed: kõrgeimat palka said Kõve ja Karis

ilmateade

loe: sport

02.05

Shein sai Norras kolmanda kaotuse järjest

02.05

Drell oli hoos, aga mäng jäi pooleli

02.05

Kaare: me ei näinud Kaldvee ja Lille täit potentsiaali

02.05

Serviti astus esimese sammu meistritiitli suunas

loe: kultuur

02.05

Kadri Kõusaar: mul on "Magnuse" kohtuprotsessist siiani tohutu haav

02.05

Klassikaraadio metsanädal toob kuulajateni elamused loodusest

02.05

LUULETUS | Viivi Luik

02.05

Sinijärve raamatusoovitused: "Kõle maja" on Dickensi parim töö

loe: eeter

02.05

Elektrik: vooluvõrku jäetud laadija kasvatab elektriarvet ja võib põlema minna

02.05

Galerii: Vanilla Ninja saadeti Viini poole teele

02.05

Laura Võigemast: kui naised omavahel ei räägi, jääb midagi väga olulist ütlemata

02.05

Klassikaraadio metsanädal toob kuulajateni elamused loodusest

Raadiouudised

02.05

Mitu kuud kestnud põud mõjutab suviteraviljade idanemist

02.05

Päevakaja (02.05.2026 18:00:00)

02.05

Ilmateenistus lubab tänaseks päikest, homseks vihma

01.05

Laskemoonatehase rajamine Ida-Virumaale suurendab konkurentsi tööjõuturul

01.05

Kagu-Eesti tegevuskavast ei ole kujunenud sisulist tööriista

01.05

Päevakaja (01.05.2026 18:00:00)

30.04

Päevakaja (30.04.2026 18:00:00)

30.04

Asenduslaev tegi Kihnuga ühenduse pidamise kehvemaks

30.04

Kõrghariduses luuakse lähiaastatel tuhandeid uusi õppekohti

30.04

Raadiouudised (30.04.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo