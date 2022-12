Nokia ja Ericssoni lahkumine Vene turult mõjub Vene mobiilsidele laastavalt

Ericsson ja Nokia lahkuvad aasta lõpuks Vene telekomiturult. Kaks ettevõtet moodustasid koos Vene telekomiturust pea poole. Lääneriikide ettevõtete lahkumine Venemaalt mõjub valdkonna ekspertide hinnangul Vene mobiilsidele laastavalt. Allikate kinnitusel on sisuliselt uue tehnika müügi Venemaale lõpetanud ka Hiina ettevõte Huawei.

Nokia ja Ericsson on lubanud selle aasta lõpuks lahkuda Vene turult ning see võib valdkonna ekspertide hinnangul mõjuda Vene mobiilsidele riigi sees katastroofiliselt. Kõige negatiivsem tagajärg on tarkvarauuenduste kadu, vahendas Reuters.

Viis telekomisektoris töötavat tippjuhti ja teised allikad kinnitasid Reutersile, et kahe lääneriigi ettevõtte lahkumine Vene turult toob endaga kaasa aeglasema interneti, kehvema telefonikõne kvaliteedi ja pikemalt kestavad mobiilside tõrked.

Samuti ei saa Vene telekomioperaatorid enam olemasolevat tarkvara legaalselt uuendada. Lisaks muutub probleemseks asjaolu, et vajalikku tehnikat võrkude töös hoidmiseks on piiratud koguses.

Nokia ja Ericsson on Vene telekomiturul siiani domineerinud

Nokia ja Ericsson moodustasid seni Vene telekomiturust pea poole. Kaks ettevõtet tegid telekomisektori jaoks vajalikke antenne ning riistavara, mis ühendub fiiberoptiliste kaablitega.

Samuti tagavad ettevõtted tarviliku tarkvara, mille najal telekomi sektori riistvara töötab. Just tarkvarauuenduste kadu on allikate kinnitusel kõige rängem tagajärg.

Ericsson sai varem lääneriikide sanktsioonidele erisuse, kuid erisus lõppeb aasta lõpus ära. Sama kehtis Nokia puhul.

Vene digitaalküsimuste ministeerium ei andnud Reutersile kahe ettevõtte lahkumise kohta kommentaare.

Venemaa püüab enam kasutada kodumaist tehnoloogiat

Samas teatas hiljuti Vene kommunikatsiooni ja massimeedia minister Maksut Šadajev, et neli Vene telekomiettevõtet allkirjastavad lepinguid üle 100 miljardi rubla väärtuses (ligikaudu 1,3 miljardit eurot). Minister samas konkreetseid ettevõtteid ega tehnika tarnijaid ei maininud.

Vene valitsus on ka varem püüdnud suunata Vene telekomi sektori ettevõtteid kasutama Vene päritolu tehnikat ning viimase aasta jooksul on Vene tehnikaettevõtete turuosa kasvanud 11,6 protsendi pealt 25,2 protsendini.

Kahe lääne ettevõtte lahkumine tähendab Vene mobiilsidele vähikäiku

Ekspertide hinnangul tähendab aga välispäritolu firmade lahkumine, et Vene mobiilside jääb ülejäänud maailmast põlvkonna võrra maha, samal ajal kasutatakse paljudes riikides üha enam 5G-võrgu tehnoloogiat.

Moskvas tegutseva Vene IT-valdkonna väljaande ComNews juht Leonik Konik prognoosis, et kui selline olukord kestab mitu aastat, siis muutub Vene mobiilsidevõrk taas samasuguseks nagu oli 1990ndatel.

Reuters toob esile, et Vene telekomiturul jätkab Hiina ettevõte Huawei, kelle käes on praegu Vene turust kolmandik. Huawei jätkab enda seadmete tarkavara uuendamist ning riistvara hooldamist.

Samas on ka Huawei lõpetanud uue tehnika müügi Venemaale. Kolm Reutersiga suhelnud allikat juhtisid tähelepanu, et Huawei lõpetas ka oma mobiiltelefonide müügi Venemaale, kui USA kehtestas Venemaa suhtes sanktsioonid.

Kahe allika kinnitusel kogusid Vene telekomi ettevõtted veebruaris ja märtsis, kartes sanktsioonide kehtestamist, lääneriikide päritolu telekomitehnikat endale tuleviku tarbeks varuna ette.