"Noor Kaardivägi" on tagasi Vene koolide õppekavas

Venemaa võimud tahavad, et õpilased loeksid rohkem nõukogudeaegset kirjandust. Venemaa koolilapsed peavad seetõttu jälle "Noort Kaardiväge" lugema.

Raamatu "Noor Kaardivägi" kirjutas Nõukogude Liidu kirjanik Aleksandr Fadejev. Tegemist oli tellimustööga. Raamat kujutab sündmusi, mis toimusid Krasnodonis Saksa okupatsiooni ajal. Raamat sai valmis 1946. aastal, siis valitses riiki diktaator Jossif Stalin.

Venemaa haridusminister Sergei Kravtsov ütles, et koolidesse naasevad ka teised nõukogudeaegsed kirjanikud. Koolinoored peavad hakkama lugema ka Mihhail Šolohhovi loomingut. Koolide õppekavas on nüüd jälle Šolohhovi tuntuim teos "Vaikne Don". Šolohhovi sulest on veel ilmunud ka "Ülesküntud uudismaa", mille eest ta pälvis 1960. aastal Lenini preemia. "Vaikse Doni" eest sai Šolohhov 1941. aastal Stalini preemia.

Vene võimud tahavad veel, et lapsed loeksid rohkem proosat ja luulet Teise maailmasõja kohta.