Kallase hinnangul kiirkorras Nursipalu harjutusvälja laiendust teha ei saa

Kolmapäeval Võrus kohalike elanikega kohtunud peaminister Kaja Kallas ütles, et kiirendatud korras pole võimalik Nursipalu laiendust teha. Kohalike põhisõnum oli, et Nursipalu harjutusala laiendus mõjutab kogu Võrumaad.

"Kas mi ole jo sõjan kas mi olõ jo sõjan, et või kodo kaotada et või kodo kaotada": regilaul, plakatid ja kõned - nii võtsid sadakond meeleavaldajat teisipäeval vastu kaitseminister Hanno Pevkuri, kes tuli Võrru omavalitsusjuhtide ja rahvaga kohtumisele.

Kohtumisel kohalike omavalitsustega soovis kaitseminister arutleda Nursipalu harjutusala võimalike leevendusmeetmete üle, ent kohalikel omavalitsustel oli hoopis teine sõnum.

"Me ei saa mingite meetmete osas läbirääkida, kui meil ei ole infot. Ehk on räägitud see, et on koostatud harjutusväljaku laiendamisele asukohavaliku analüüs, seda analüüsi pole avalikustatud. Teiseks sooviks on see, et toodaks välja need täpsed tegevused, mis harjutusväljakul tulevikus toimuma hakkavad. Toodi välja ka see, et edasine protsess peab käima inimesi kaasavalt, ei tohi dokumendid olla salastatud, et info peab olemas olema nii omavalitsuste kui kodanike jaoks," rääkis Võrumaa arenduskeskuse juht Tiit Toots.



Kolmapäeval külastas Võrumaad peaminister Kaja Kallas. Rahvaga kohtumine algas küll üsna rahumeelsete küsimuste-vastuste vooruga, ent kujunes lõpuks ikkagi kohale tulnud sajakonna inimese ühiseks pahameeleavalduseks.

Inimesed rahunesid, kui peaminister andis mõista, et kiirendatud korras pole võimalik Nursipalu laiendust teha. Kuigi planeerimisseadus võimaldab riigikaitselist erandit, mis lubab planeeringu protsessi viia läbi kiirendatud korras, kehtib see erisus üksnes ehitistele, harjutusala on aga rajatis ja seetõttu ei saa seaduse erandit kasutada.

"Kui seda erandit on soov kasutada, siis mina väidan, et see kohtus vaidlustatakse ja siis on see protsess veel pikem ehk siis tegelikult on see riigi eriplaneering," ütles Kallas.

Kohalike põhisõnum on läbi kahe päeva olnud, et Nursipalu harjutusala laiendus mõjutab kogu Võrumaad.

"See müra on põhiline, mis mind elanikuna häirib ja muidugi üldises plaanis, kui siin on sõjaväeosad, siin on tuhat meest niimoodi, noo kas saab olla täpsemat sihtmärki vaenlasele?" ütles Võru elanik Lennart Piller.

"Kõige suurem hirm on ka see, et kui vaenlane tuleb, siis ta pommitab ikkagi seda kohta, kus on sõjaväeüksused. Meil ei ole õhukaitset, me oleme kaitsetud. Meil ei ole varjendeid, meil ei ole mitte kuhugi minna," ütles Võru elanik Helgi Kapp.

Neljapäeval arutab Nursipalu laiendamise teemat ka valitsus.