Reformierakond jätab Nursipalu otsused uuele riigikogule

Kaitseminister Hanno Pevkur arutas Reformierakonna fraktsiooniga hommikul Nursipalu harjutusalaga seonduvat ning ühiselt leiti, et mõistlik on vajalikud seadusemuudatused jätta uue riigikogu otsustada, teatas kaitseministeeriumi pressiteenistus.

"Arvestades, et riigikogu valimised on ukse ees ja võimalikud seadusemuudatused vajavad põhjalikumat analüüsi, on mõistlik jätta lõplikud otsused uuele riigikogule ning moodustatavale valitsusele. Samuti ei soovi ma, et enne valimisi saaks Nursipalust poliitilise vastandamise objekt, sest riigikaitse areng peab olema erakondadeülene kokkulepe," kommenteeris kaitseminister Pevkur pressiteate vahendusel.

Kaitseministri sõnul jätkab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus vajalike uuringute ning hinnangute ettevalmistamisega. "Harjutusala vajadus on selgelt olemas ja olemas ka valdav arusaamine erakondadeüleselt, mis tähendab, et erinevaid uuringuid ning muid toiminguid, mis nii ehk naa on vaja teha, saab jätkuvalt teha, ent praegu tundub olevat mõistlikum aeg korraks maha võtta," ütles Pevkur.

Nursipalu harjutusala on olemasoleva harjutusala laiendamine, milleks vajadus tuleneb Lõuna-Eestis paikneva 2. jalaväebrigaadi arengutest, sh uute relvasüsteemide lisandumisest, samuti keskpolügooni harjutusala ülekoormusest, Läti harjutusalade ülekoormusest ning liitlaste vajadusest.

Veel neljapäeval ütles Pevkur ERR-ile, et Nursipalu harjutusväljaku kiireks laiendamiseks võiks veel selle riigikogu koosseisu ajal seadust muuta.

Nursipalu laiendamise plaanid on tekitanud Lõuna-Eestis laialdast vastuseisu ning Reformierakonna esimees, peaminister Kaja Kallas on süüdistanud teisi erakondi selle teema ärakasutamises 5. märtsi riigikogu valimiste eel.