Pevkur tahaks Nursipalu kiireks laiendamiseks veel enne valimisi seadust muuta

"Peaministri (Kaja Kallase, Reformierakond) sõnad olid väga selged – ta näeb kehtivast õigusruumist probleeme. Kui kehtivat õigusruumi õnnestub veel selle parlamendikoosseisu ajal muuta, mis puudutab planeeringu eri liike ja nende aluseid, siis on võimalik ka kiiremini edasi liikuda," rääkis Pevkur neljapäeval Vikerraadio saates "Uudis+".

Kaitseminister selgitas, et Nursipalu harjutusväljaku kiiremaks laiendamiseks oleks ilmselt vaja muuta riigikaitselise erandi rakendamise aluseid, et riigikaitselise erandi alla kuuluks praegu seaduses välja toodud hoonete kõrval ka maa-ala.

"Erinevad variandid olid täna valitsuses laual ja seetõttu saime ka kaitseministeeriumis ülesande kibekiiresti nüüd koos rahandusministeeriumiga üle vaadata. /---/ Seetõttu püüame teha võimalikult kiiresti selle töö ära, et saada vastus veel täna-homme, et kas meil on võimalik seadust muuta," rääkis Pevkur. "Protsess läheb edasi nii, et meie kaitseministeeriumis valmistame ette seadusemuudatuse, räägime selle esimesel võimaluse läbi rahandusministeeriumi planeerimisspetsialistidega ja siis arutame nii koalitsiooninõukogus kui parlamendis, kas meil on võimalik need muudatused veel selle koosseisu ajal vastu võtta," selgitas ta.

Pevkuri sõnul saab ta aru, et lähenevad valimised võivad protsessi pidurdada, kuid eeldatavasti peab ka uus koalitsioon selle teemaga tegelema ja seda võimalikult kiiresti, kuna kaitsevägi vajab harjutamistingimuste parandamist.

"Kui uus parlament ja valitsus otsustab midagi teist moodi, siis selle kohta on hetkel võimatu vastuseid anda," lisas ta.

Pevkur rääkis, et valitsus arutas neljapäeval Nursipalu harjutusväljaku laiendamise teemat ning lähtub arusaamast, et kõigepealt räägitakse kohalike omavalitsuste ja inimestega ning siis võtab valitsus ette juriidilise lahenduse leidmise.