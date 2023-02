Meedia: Kreml tahab Valgevene 2030. aastaks üle võtta

Mitme meediaväljaande ühise ajakirjandusliku uurimuse kohaselt on Venemaal detailne plaan Valgevene ülevõtmiseks, teatas The Kyiv Independent. Eestist osales uurimuses Delfi.

17 lehekülge pikas dokumendis on võetud sihiks, et Valgevenel on 2030. aastaks Venemaaga ühine valuuta ja maksusüsteem läbi ühisriigi projekti. Samuti peaks selleks ajaks Valgevene inforuum ja relvajõud koos kaitsetööstusega olema Venemaa täieliku kontrolli all.

Lääneriikide luureallikate kinnitusel on dokument mitme Vene luure- ja jõuameti ühise töö vili. Allikate kinnitusel loodi Valgevene ülevõtmise plaan 2021. aastal. Ukraina luure kinnitas The Kyiv Independentile, et nad ei saa lekitatud dokumendi autentsust kinnitada, kuid ühe NATO liikmesriigi luureametniku sõnul tundub dokument autentne.