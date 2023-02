Alar Karis: meie inimeste tublidus on nagu tihedalt kootud vaip

Teenetemärgid lähevad Eesti kõigisse piirkondadesse. See näitab, et meie inimeste tublidus on nagu tihedalt kootud vaip, mis lisab kogu Eestile tugevust, ütles president Alar Karis riiklike teenetemärkide üleandmisel "Eesti tänab" peetud kõnes.

Lugupeetud teenetemärkide kavalerid ja teie lähedased. Lugesin huviga, lausa põnevusega meediast, millised olid esimesed reaktsioonid, kui sai avalikuks, et olete nüüd riikliku teenetemärgi omanik.

Ah, mis nüüd mina… Oh, mille eest… Ei oleks osanud kunagi arvata… Olen teinud ainult oma tööd…

Umbes sellised tagasihoidlikkusest kantud kommentaarid teilt endilt.

Ütlen nüüd otsekoheselt, et olete liiga tagasihoidlikud. Teist igaühe ellu mahub nii palju pühendumist, lojaalsust oma erialale, ustavust Eestile, et olgem ausad – kõigile pole seda antud. Õigemini, kõik pole sedavõrd rohkelt enda kanda võtnud.

Teie olete. Selle eest Eesti tänab teid. Tänab kõrgeima riikliku tunnustusega, oma teenetemärgiga.

Me vajame kõigil elualadel professionaalsust, tarkust, leidlikkust, omakasupüüdmatut pühendumust. Ja viimasel ajal tundub mulle järjest vajalikum veel üks sõna, mida olengi hakanud kasutama. See on uljus. Mitte hulljulguse, vaid südikuse ja tarmukuse tähenduses.

Mulle näib tagasi vaadates, et südikat ja tarmukat uljust on Eestis praegusest rohkem olnud. Uljust katsetada, ka suurte asjade tegemisel, ja pärast eksimist uuesti proovida. Eksimist ei pea kartma, kui teine võimalus on võimalik. Halb on, kui sellist võimalust ei anta. Kartus eksida aga pärsib edasiminekut. Teid sellised hirmud ei kammitse. Teenetemärkide kavaleridena on teis nii uljust, südikust kui ka tarmukust.

Teenetemärgid lähevad Eesti kõigisse piirkondadesse. See näitab, et meie inimeste tublidus on nagu tihedalt kootud vaip, mis lisab kogu Eestile tugevust.

Muidugi näeme teenetemärkide saajate nimekirjas aasta tagasi Euroopas puhkenud Venemaa agressioonisõja puudutust. Ukraina igakülgsel toetamisel ja Eesti riigikaitse tugevdamisel on oluline osa ühtemoodi mõtlevate ja tegutsevate riikide koostööl, mis on tihe ja usalduslik. Mul on hea meel, et Eesti on siin kindel partner, mitmel puhul sama hea kui relvavend.

Eraldi pöördun teenetemärkide saajate lähedaste ja sõprade poole. Aitäh, et olete nende kõrval, kes jaksavad teistest rohkem, et toetate ja mõistate neid. Ilma lähedaste ja sõprade, olgu neid sõpru vaid kaks või kolm, toetuseta ei suuda keegi sirgelt püsti seista. Minu abikaasa ütleb selle kohta kena kujundlikkusega: igale inimesele on tähtis, kui keegi kuskil teda ootab.

Eesti tänab teid. Tänab teid kõiki. Aitäh!