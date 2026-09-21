Trumpi ja USA meediahiiglaste vastasseis jõuab kohtusse

Trump teatas juba möödunud nädalal, et keelab ligipääsu väljaannetele CNN, MSNOW ja Politico Valgesse Majja, süüdistades neid libauudiste levitamises.

Meediaorganisatsioonide sõnul rikub see ajakirjandusvabadust ja põhiseadusega kaitstud õigusi.

Trump on öelnud, et võib tulevikus piirata ka teiste meediaväljaannete ajakirjanike pääsu Valgesse Majja.

Mitmed USA meediaväljaanded, nagu CNN, olid Trumpi esimese administratsiooni ajal tema suhtes läbivalt väga kriitilised, pühendades talle teiste uudistega võrreldes ebaproportsionaalselt palju eetriaega. Kanalite reitingud tõusid lakke, samal ajal sai Trump hulgaliselt tasuta eetriaega.

Pärast Trumpi esimese ametiaja lõppu telekanalite vaadatavus langes ning sotsiaalmeediaplatvormide esiletõusu tõttu ei ole see ka pärast Trumpi naasmist Valgesse Majja taastunud.