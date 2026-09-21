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Tallinnas asuvas Venemaa saatkonnas käis hääletamas ligi 500 inimest

Eesti
Sõjavastased plakatid Vene saatkonna ees Tallinnas
Sõjavastased plakatid Vene saatkonna ees Tallinnas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Tänavustel Venemaa riigiduuma valimistel käis politsei- ja piirivalveameti (PPA) andmetel Tallinnas asuvas Vene saatkonnas hääletamas ligikaudu 500 inimest.

Möödunud nädalavahetusel toimusid Venemaal riigiduuma pseudovalimised, mille tulemused olid juba ette teada.

Pühapäeval toimus hääletamine ka väljaspool Venemaad. 152 riigis üle maailma avati 333 valimisjaoskonda.

Eestis sai hääle anda vaid Venemaa saatkonnas Tallinnas. Saatkonna sissepääsu juures kontrollis ja pildistas politsei kõigi hääletamisest osa võtta soovinud inimeste dokumente.

Samas said Eestis elavad Venemaa kodanikud hääletada ka teisel pool riigipiiri asuvates valimisjaoskondades.

Esmaspäeval kuulutas Venemaa keskvalimiskomisjon võitjaks võimupartei Ühtne Venemaa tulemusega, mis on parem kui viimastel valimistel enne Ukraina sõda.

Keskvalimiskomisjon teatas esmaspäeva lõunal, et Ühtne Venemaa oli pärast 93,06 protsendi valimisprotokollide töötlemist saanud föderaalse nimekirja alusel 57,83 protsenti häältest.

Kremli range kontrolli all peetud valimistel sisulist opositsiooni režiimi juhi Vladimir Putini poliitikale ei olnud.

Järgmised riigiduuma valimised toimuvad viie aasta pärast.

Siseministeeriumi viimaste avaldatud andmete järgi elab Eestis ligikaudu 80 000 Vene Föderatsiooni kodanikku.

Toimetaja: Valner Väino

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