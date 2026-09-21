X!

Autokütuse hind tõusis Euroopa Liidus rekordtasemele

Välismaa
Pärnu mnt
Pärnu mnt Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Välismaa

Euroopa Komisjoni andmetel tõusid bensiini ja diislikütuse hinnad Euroopa Liidus (EL) rekordtasemele, vahendas Euronews. Eksperdid eeldavad, et hinnad püsivad veel mõnda aega kõrgel tasemel.

Euroopa Komisjoni andmetel maksis 14. septembril liiter bensiini EL-is keskmiselt 2,063 ja diislit 2,159 eurot. Viimaste keskmiste hindade põhjal maksab 50-liitrise bensiinipaagi täitmine umbes 103 eurot ja diislikütusepaagi täitmine 108 eurot.

Mõlemad näitajad olid kõrgeimad alates 2005. aastast, mil Euroopa Komisjon hakkas andmeid koguma. Bensiini varasem tipptase registreeriti 2022. aastal, samas kui diislikütuse hind lähenes praegusele tasemele viimati tänavu aprillis.

Andmed pärinevad Euroopa Komisjoni iganädalasest bülletäänist, mis avaldati 17. septembril ja milles kajastuvad 14. septembri seisuga teatatud hinnad. Hinnad sisaldavad makse.

Kütusehindade tõusu on põhjustanud eelkõige Lähis-Ida konflikt ja sellest tulenevad tarnehäired. Samuti on suurenenud rafineerimismarginaalid. Hinnad võivad püsida veel pikka aega kõrgel tasemel, kuna Euroopa Keskpanga ekspertide sõnul jõuavad diislikütuse rafineerimismarginaalid haripunkti alles oktoobris.

Hinnad erinevad riigiti märkimisväärselt. Bensiin on odavaim Maltal ja kalleim Taanis, diislikütus aga vastavalt Maltal ja Soomes.

Euroopa Keskpanga eksperdid tõdesid, et hinnad langevad juhul, kui Lähis-Ida konflikt peaks lõppema.

"Bensiini ja diislikütuse hinna langemiseks on võtmeteguriteks sõja lõppemine Lähis-Idas, voogude normaliseerumine Hormuzi väinas ja ülemaailmse rafineerimistegevuse taastumine, mis võimaldaks naftavarusid taas suurendada," ütlesid eksperdid.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Euronews

Samal teemal

nutiproov

pea tööle!

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

14:45

Eestlanna Karin Laansoo aitab USA väikelinna kunstikaardile tuua

14:44

"Resident Evil" kogus avanädalavahetusel üle 6000 külastuse

14:43

Autokütuse hind tõusis Euroopa Liidus rekordtasemele

14:24

Maovähiga heitlev Peep Veedla: pikki plaane ei tee, aga nukrust ka ei tunne

14:24

Uus kliimareaalsus sunnib Euroopat muutma seniseid metsamajandusvõtteid

14:24

Maarja Vaino: näib, et kilplaste päevad on tagasi

14:22

Euroliiga esimese superkarika tõstis pea kohale Real

14:18

Galerii: Eesti-Soome kultuurifond tähistas 10. aastapäeva

14:15

Tallinnas asuvas Venemaa saatkonnas käis hääletamas ligi 500 inimest

14:12

Trumpi ja USA meediahiiglaste vastasseis jõuab kohtusse

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

20.09

Sõja 1670. päev: Vene pealinna tabas rekordsuur droonirünnak Uuendatud

20.09

Iraan edastas USA-le tingimused Hormuzi väina taasavamiseks

10:08

Trump valmistub Rahvusvahelise Kriminaalkohtu lõplikuks hävitamiseks

20.09

Uuring: Eesti pensionäre sunnib tööle rahapuudus

11:31

Tallinna lennujaam laiendab 67 miljoni euro eest reisiterminali Uuendatud

20.09

Kütusemüüjad: on näha, et inimesed tangivad väiksemaid koguseid

12:07

Vene keskvalimiskomisjon kuulutas pseudovalimiste ülekaalukaks võitjaks võimupartei Uuendatud

11:38

Ukraina partisanid lõid Taganrogis rivist välja olulise raudteelõigu Uuendatud

10:15

Karis määras presidendi kantselei direktorile enam kui 11 000 euro suuruse preemia

20.09

Trumpi sõnul saab tema kavandatud võidukaarest ka sõjaväeobjekt

ilmateade

SPORT

14:22

Euroliiga esimese superkarika tõstis pea kohale Real

13:45

Mõlemad Eesti U-18 rannavollepaarid said EM-il 13. koha

13:08

Evenepoel tuli neljandat korda temposõidu maailmameistriks

12:31

Kajak tuli esimese eestlasena kardispordi MK-võitjaks

loe: kultuur

14:45

Eestlanna Karin Laansoo aitab USA väikelinna kunstikaardile tuua

14:44

"Resident Evil" kogus avanädalavahetusel üle 6000 külastuse

14:18

Galerii: Eesti-Soome kultuurifond tähistas 10. aastapäeva

13:33

Eesti kaastoodetud jõuluõuduskomöödia "Punased jõulud" esilinastus Ameerikas

loe: eeter

14:24

Maovähiga heitlev Peep Veedla: pikki plaane ei tee, aga nukrust ka ei tunne

12:12

Iirimaa ei osale ka 2027. aasta Eurovisioonil

11:18

Muusik Joonas Mattias Sarapuu: pikamaamatkadel tekib omamoodi transiseisund

10:55

Ain Järve: Rein Joosti jälg on Eesti aedades sõna otseses mõttes kõikjal

Raadiouudised

12:25

Puu- ja köögiviljakasvatajad on suurte jaemüüjatega võrreldes ebavõrdses positsioonis nii Eestis kui Euroopas

12:25

Raadiouudised (21.09.2026 12:00:00)

12:25

ATH-ga laste ja noorte ravi alustamine muutub lihtsamaks

09:55

Soome parteid pole enam võlapidurileppes kindlad

09:50

Ametiühingud soovivad Eestisse töökohut

09:20

Raadiouudised (21.09.2026 09:00:00)

20.09

Päevakaja (20.09.2026 18:00:00)

20.09

Viis aastat tagasi toimunud pensionireform suurendab ebavõrdsust, leiab käitumisteadlane

20.09

Narvas algab sügispealinna kultuurikava

20.09

Lääne-Eesti saared kirjutasid ühispöördumise Vabariigi valitsusele

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo