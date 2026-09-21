Autokütuse hind tõusis Euroopa Liidus rekordtasemele

Euroopa Komisjoni andmetel tõusid bensiini ja diislikütuse hinnad Euroopa Liidus (EL) rekordtasemele, vahendas Euronews. Eksperdid eeldavad, et hinnad püsivad veel mõnda aega kõrgel tasemel.

Euroopa Komisjoni andmetel maksis 14. septembril liiter bensiini EL-is keskmiselt 2,063 ja diislit 2,159 eurot. Viimaste keskmiste hindade põhjal maksab 50-liitrise bensiinipaagi täitmine umbes 103 eurot ja diislikütusepaagi täitmine 108 eurot.

Mõlemad näitajad olid kõrgeimad alates 2005. aastast, mil Euroopa Komisjon hakkas andmeid koguma. Bensiini varasem tipptase registreeriti 2022. aastal, samas kui diislikütuse hind lähenes praegusele tasemele viimati tänavu aprillis.

Andmed pärinevad Euroopa Komisjoni iganädalasest bülletäänist, mis avaldati 17. septembril ja milles kajastuvad 14. septembri seisuga teatatud hinnad. Hinnad sisaldavad makse.

Kütusehindade tõusu on põhjustanud eelkõige Lähis-Ida konflikt ja sellest tulenevad tarnehäired. Samuti on suurenenud rafineerimismarginaalid. Hinnad võivad püsida veel pikka aega kõrgel tasemel, kuna Euroopa Keskpanga ekspertide sõnul jõuavad diislikütuse rafineerimismarginaalid haripunkti alles oktoobris.

Hinnad erinevad riigiti märkimisväärselt. Bensiin on odavaim Maltal ja kalleim Taanis, diislikütus aga vastavalt Maltal ja Soomes.

Euroopa Keskpanga eksperdid tõdesid, et hinnad langevad juhul, kui Lähis-Ida konflikt peaks lõppema.

"Bensiini ja diislikütuse hinna langemiseks on võtmeteguriteks sõja lõppemine Lähis-Idas, voogude normaliseerumine Hormuzi väinas ja ülemaailmse rafineerimistegevuse taastumine, mis võimaldaks naftavarusid taas suurendada," ütlesid eksperdid.