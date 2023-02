Saaremaal heisati riigilipp ka linnuvaatlustornis

Kui Kuressaare lossitorni heisati riigilipp ilma erilise tseremooniata, siis Saaremaa looduse- ja matkainimesed korraldavad juba viiendat aastat omamoodi tseremoniaalse lipuheiskamise vabariigi sünnipäeval linnuvaatlustornis.

"Kuressaare on linn, kus on väga suur elurikkus ja kõige tähtsamad on muidugi meie toredad inimesed, kes armastavad loodust. Nii et elagu Eesti, me läheme veel suure väega üle maa," kõneles Reet Viira.

Linnuvaatlustornis maitsti ka traditsioonilise kiluvõileiva asemel riigi sünnipäeval aasta kalaga ehk siiavõileibu.

Rahvarohkem kui kunagi varem oli aga traditsiooniline pärgade paneku tseremoonia Kuressaares vabadussõjas langenud saarlaste mälestussamba jalamile.