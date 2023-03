Venemaa toob ladudest välja ka Stalini-aegsed T-54/55 tankid

Sõltumatu Vene juurdlusportaal CIT (Conflict Intelligence Team) teatas kolmapäeval, et Venemaa on Kaug-Idas hakanud raudteed mööda transportima vanu Nõukogude päritolu T-54/55 tanke. Rongi peal oli võimalik CIT analüütikute sõnul näha nii hilisemaid variante T-54 tankimudelist kui ka üsna sarnaseid T-55 tanke. Rongi nähti Primorski krais Arsenjevi linna lähistel.

CIT juhtis tähelepanu, et Arsenjevis asub Vene 1295. keskne tankiparandus- ja hoiustusbaas. CIT sõnul on tegu esimese tõendatud juhtumiga, kui pikaajalisest hoiustusest on välja võetud vanu T-54/55 tanke.

Sama portaali analüütikud on varem tuvastanud Arsenjevi tankibaasist rongi peal väljumas T-62M(V) tanke 2022. aasta oktoobris. Alates eelmise aasta sügisest on T-62 tanke nähtud ka Vene relvajõudude käsutuses Ukraina sõjatandril.

Portaali analüütikute hinnangul on Arsenjevis nii moodsamaid T80BV kui ka T-72B tanke, samuti vanemaid T-62M(V) ning T-55 ja T-54 tanke. Satelliidipilte analüüsides hinnati, et alates eelmise aasta juunist 2022. aasta novembrini on hoiustusest välja võetud vähemalt 191 tanki, millest enamik võisid olla T-62 tankid.

Tegelik tankide laost välja võtmise arv võib olla märksa suurem, kuna lahinguvõimelisi tanke püütakse hoida eriladudes, mistõttu ei saa nende äraviimist selgelt märgata. Vene väed on Oryxi analüütikute hinnangul sõjas Ukraina vastu kaotanud vähemalt 14 T-62MV ning veel muid T-64 variatsioone.

CIT analüütikute hinnangul võib ka iganenud tank osutuda kasulikuks, kuid T-55 ja T-55 seeriatel on mitu puudust võrrelduna moodsamate tankidega. Näiteks pole sellistel tankidel kaugusemõõtjaid, tulekontrolli süsteemi ega ballistilist arvutit. Samuti on neil võrrelduna uuemate tankidega ka kehvem pearelva stabiliseerimise süsteem.

Vene relvajõud on varem ladudest välja võtnud ka BTR-50 soomukeid ning ehitanud MT-LB lahingmasinale otsa laevade relvatornid.

Esimene T-54 tanki prototüüp sai valmis 1945. aastal. Samal aastal lõppes Euroopas Teine maailmasõda. T-54 tankide seeria võeti Nõukogude Liidu relvajõudude poolt sama aastakümne jooksul kasutusse. Nõukogude Liitu juhtis tollal Jossif Stalin, kes suri 1953. aastal. T-55 tankiseeria jõudis sõduriteni 1958. aastal.

Jugoslaavias modifitseeritud T-55 tanke on Ukrainale varem saatnud Sloveenia. Jugoslaavia M-55S tank on tugevalt modifitseeritud variant T-55 tankist. Tankide moderniseerimine toimus Iisraeli ettevõtte Elbit osalusel 1990. aastate lõpus, millega lisati tankile algse Nõukogude 100mm kaliibriga pearelva asemel 105mm Briti päritolu stabiliseeritud pearelv, vahendas Forbes. Oryxi andmeil ei ole selliseid tanke veel teadaolevat Ukraina lahingutes kaotanud.