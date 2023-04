ERR Kamjanskes: mida arvavad Brežnevist tema sünnilinna elanikud praegu?

Ukrainas Kamjanskes, mis asub Dniprost paarikümne kilomeetri kaugusel, on sündinud ja oma nooruse veetnud Nõukogude Liidu pikaaegne juht Leonid Brežnev. "Aktuaalne kaamera" käis uurimas, kas Brežnevile püstitatud monument on linnas veel püsti ja mida temast praegu arvatakse.

"Nõukogude Liidu ajal oli hea ja praegu ka saame kuidagi hakkama. Hea, et meil siin lennukid ei lenda, et ei pommitata," ütles kohalik elanik Vera.

Räsitud majade vahel roomavad elu näinud trammid. Linnas mäe otsas on alles Leonid Iljitš Brežnevile püstitatud monument.

"Ma arvan, et ta oli hea inimene. Ta elas mitte kaugel minu majast. See on endine Pelini prospekt 40, seal oli isegi mälestustahvel. Praegu seda enam ei ole. Teate, ma ei ole üldse enam kuulnud, et keegi temast midagi räägib, mitte kelleltki. Esiteks, noorem põlvkond teda juba enam ei mäleta," rääkis kohalik elanik Natalja.

Näib tõesti, et noorema põlvkonna jaoks on Brežnevi täht kustunud.

"Brežnev, ei tea teda. Ei tea. Ma olen Odessast pärit, ma Kamjanske ajalugu ei tunne," ütles Maksim.

Ka Brežnevi kodumajast mööda kõndiv Andrei ei ole temast midagi kuulnud.

"Siin esimesel korrusel, need neli akent. Kõik korterid on ühesugused. Varem korraldati siia ekskursioone, üldiselt ei suhtuta temasse halvasti," näitas Brežnevi kodumaja teisel korrusel elav Mila. Ta näitas "Aktuaalsele kaamerale" ka pilti sellest, kuidas Nõukogude Liidu juht oma noorepõlvekodu kaks aastat enne oma surma viimast korda külastas.