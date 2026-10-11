Herem kohtumisest Zelenskiga: mida ta soovis, pole meil talle lihtne anda

"Venelased ründavad intensiivselt, aga oluliselt edasi ei liigu," ütles Herem. Ta märkis, et kui ka liikumine toimub ühele või teisele poole, on see tihtipeale lihtsalt halli ala ära võtmine.

"Tihtipeale sõdurid, eriti just Vene sõdurid, teevad endast pilte, mis saadetakse Moskvasse, et jätta mulje, nagu oleks midagi vallutatud," rääkis Herem. Ta lisas, et tegelikult on rinne ikkagi suhteliselt paigal, kuigi seal olles on see kõik väga intensiivne.

Herem sõnas, et Zelenski tänas Eestit nii materiaalse abi kui ka toetuse eest rahvusvahelisel areenil. "Seda, mida ta tegelikult soovis, ei ole meil talle nii lihtne anda, kui me just ei panusta õhutõrje ostmisse nagu teised riigid," nentis Herem. Zelenski palus, et tema eest räägitaks rahvusvaheliselt ning antaks abi õhutõrjes, peamiselt ballistilises raketikaitses.