X!

Herem kohtumisest Zelenskiga: mida ta soovis, pole meil talle lihtne anda

Välismaa
Martin Herem ja Volodõmõr Zelenski
Martin Herem ja Volodõmõr Zelenski Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Kaitseminister Martin Herem käis Kiievis visiidil ning kohtus seal Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, kes palus abi õhutõrjega.

"Venelased ründavad intensiivselt, aga oluliselt edasi ei liigu," ütles Herem. Ta märkis, et kui ka liikumine toimub ühele või teisele poole, on see tihtipeale lihtsalt halli ala ära võtmine.

"Tihtipeale sõdurid, eriti just Vene sõdurid, teevad endast pilte, mis saadetakse Moskvasse, et jätta mulje, nagu oleks midagi vallutatud," rääkis Herem. Ta lisas, et tegelikult on rinne ikkagi suhteliselt paigal, kuigi seal olles on see kõik väga intensiivne.

Herem sõnas, et Zelenski tänas Eestit nii materiaalse abi kui ka toetuse eest rahvusvahelisel areenil. "Seda, mida ta tegelikult soovis, ei ole meil talle nii lihtne anda, kui me just ei panusta õhutõrje ostmisse nagu teised riigid," nentis Herem. Zelenski palus, et tema eest räägitaks rahvusvaheliselt ning antaks abi õhutõrjes, peamiselt ballistilises raketikaitses.

Toimetaja: Merilin Leetna

Allikas: "Ukraina stuudio"

Samal teemal

uus telemäng

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:37

Trumpi väitel nõustusid Venemaa ja Ukraina energiarelvarahuga Uuendatud

22:27

Liivak: hooaja algusest said aru, et meil on vägev aasta tulemas

22:15

Herem kohtumisest Zelenskiga: mida ta soovis, pole meil talle lihtne anda

22:13

Aktuaalne kaamera kell 21:00

22:02

Uue nädala algus on vihmane

21:56

Saaremaa ralli kutsub ohtralt välisvõistlejaid: siia tahetakse tulla

21:31

Hiidlased ei saa enam kodusaarel sünnitada, transport mandrile on samuti lahtine

21:27

Rahva seas oli Karis armastatud, kuid nõrgem külg võis olla välispoliitika

21:23

Viipekeelsed uudised

21:21

Tiitlikaitsja ja uustulnuka mängus nähti 13 väravat ja kaht punast kaarti

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

06:24

Trump: Putin sooviks Ukraina sõjas kokkulepet

10:13

Eerik-Niiles Kross: mida Trumpi ja Putini diislidiil tegelikult tähendab

11:50

Pence: Trumpi diislitehing on senaator Grahami pärandi reetmine

06:51

Karis: kõrvalejäetuna on raske teiste sõnumeid esitada

17:44

Droonid tabasid järjekordset Yandexi andmekeskust Venemaal Uuendatud

15:24

FT: Kreml alustas jahti Euroopa kaitsefirmade tippjuhtidele

10.10

FT: USA hoiatas Ukrainat, et rünnakud Venemaa vastu seavad ohtu luureinfo jagamise Uuendatud

17:36

Zelenski: Ukraina rahvas valib oma juhi ise

21:13

Saudi ametnikud: Riyadi lennujaamas hukkus rünnakus 12 inimest Uuendatud

19:18

Poola politsei vahistas peaminister Donald Tuski ründamise plaanis kahtlustatava Uuendatud

ilmateade

SPORT

22:27

Liivak: hooaja algusest said aru, et meil on vägev aasta tulemas

21:56

Saaremaa ralli kutsub ohtralt välisvõistlejaid: siia tahetakse tulla

21:21

Tiitlikaitsja ja uustulnuka mängus nähti 13 väravat ja kaht punast kaarti

21:12

Zheng tegi kodupubliku ees ajalugu

loe: kultuur

14:30

Heidi Ulman: kunstnik peabki elu tundma

13:14

Sõltumatu tantsu päevik | Katarsis

11:55

Von Bomb: tänavakunst on liikunud galeriidesse ja oksjonimajadesse

10:24

Galerii: Uue Kunsti Muuseumis avati rahvusvaheline illustratsiooninäitus

loe: eeter

15:08

Haldi: otsin oma uuel albumil eestlaste ühise meelsuse juuri

14:08

Mihkel Raud: filmis "Musta pori näkku" pole kõik sündmused päriselust

12:52

Karl Kermes: suhtest lahkumine nõuab suurt julgust

11:06

Evelin Võigemast: ma kipun bändis domineerima

Raadiouudised

18:35

Sillamäel avati kaasaegse kunsti galerii

18:30

Päevakaja (11.10.2026 18:00:00)

15:30

Võitlus USA senatikoha pärast on Texases tänavu ootamatult tasavägine

13:30

Eestis ei moodusta emadushoolduse teenused ühtset tervikut

10.10

Päevakaja (10.10.2026 18:00:00)

09.10

Rahvusooper Estonia ooperisolistid on kaotanud usalduse peadirektor Ott Maateni vastu

09.10

Tele2 nimel levib uus petuskeem

09.10

Päevakaja (09.10.2026 18:00:00)

09.10

Transpordi Varahalduse lõpetamine toob riigieelarvesse 25 miljonit

09.10

Tootjad tervitavad alkoholiregistri kaotamist

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo