Ukraina rünnakud halvasid liikluse Yandexi võrgust Eesti veebilehtedele

Riigi infosüsteemi ameti (RIA) andmetel vähenes pühapäeva varahommikul väga järsult Yandexi võrgust Eesti veebilehtedele suunatud liiklus.

"12. oktoobri seisuga on Yandexi võrgust tulenev keskmine päringute hulk septembrikuu keskmisega võrreldes vähenenud 99,8 protsenti ehk ligikaudu 420 korda," ütles RIA analüüsi- ja ennetusosakonna analüütik Simon Berner.

Välismeedia kirjutab, kuidas rünnakud Yandexile andsid hoobi ka Kremli mõjutustegevusele internetis.

RIA hinnangul on Venemaa korraldatud küberrünnakute aktiivsuse võimalikke muutusi veel vara hinnata.

"Samas ei ole põhjust eeldada, et Yandexi andmekeskuste häired avaldaksid märkimisväärset mõju Eesti vastu suunatud küberrünnakute sagedusele. Rünnakute korraldamiseks kasutatakse erinevaid taristuid, mis ei sõltu Yandexi teenuste toimimisest," märkis Berner.

Venemaa mõjutustegevuse, sealhulgas sotsiaalmeediarobotite ja trollikontode aktiivsuse seiramine ei kuulu RIA pädevusse, mistõttu ei saa amet kinnitada ega ümber lükata väiteid nende tegevuse vähenemise kohta.

Möödunud nädalal andis Ukraina lööke kolme Yandexi andmekeskuse pihta.

Yandex oli pühapäeval sunnitud peatama Moskva lähistel asuva andmekeskuse töö pärast seda, kui rajatis sai Ukraina droonirünnakus kahjustada. Yandexi andmekeskusi rünnati ka neljapäeval Sasovos ja reedel Kalugas

Tehnoloogiaettevõte, mis haldab ka kümnete miljonite inimeste kasutatavaid toidutellimis- ja taksorakendusi, ütles varem, et andmekeskused on tema teenuste tavapäraseks toimimiseks hädavajalikud.