X!

Galerii: Ülle Madise astus presidendina ametisse

Eesti
Ülle Madise astus presidendina ametisse
Vaata galeriid
86 pilti
Eesti

Esmaspäeval andis Ülle Madise riigikogu ees ametivande ja astus presidendina ametisse.

Kell 14.15 saabus valitud president Ülle Madise koos abikaasaga Kadriorgu presidendi kantseleisse, kus neid võtsid vastu president Alar Karis ja tema abikaasa Sirje Karis. Koos siirduti edasi Toompeale.

Galerii täieneb jooksvalt.

Presidendi ametivande andmist ja kõnesid saab jälgida Eesti Rahvusringhäälingu vahendusel otseülekandes. Tseremooniat kommenteerivad ETV-s Andres Kuusk ja Mirko Ojakivi. Reporter on Kristjan Pihl. ETV2-s saab ülekannet jälgida eesti viipekeele tõlkega. Presidendi ametisse astumise toob kuulajateni ka Vikerraadio algusega kell 15.

Tartus sündinud ja koolis käinud 51-aastane Ülle Madise on hariduselt õigusteadlane. Ta on töötanud varem justiitsministeeriumis, riigikogu põhiseaduskomisjonis, peakontrolörina riigikontrollis, presidendi õigusnõunikuna ning aastast 2015 õiguskantslerina. 2021. aasta lõpus valiti ta sellesse ametisse tagasi teiseks ametiajaks.

Ülle Madise on abielus Lauri Madisega, kes töötab kohtunikuna Euroopa Liidu kohtus Luksemburgis. Peres lapsi ei ole. Ülle Madise isa on endine poliitik ja riigikohtunik Tõnu Anton.

Madise esitasid presidendikandidaadiks 75 riigikogu liiget. Vastavad dokumendid andsid vabariigi valimiskomisjonile üle Reformierakonna, Eesti 200, Isamaa ja sotsiaaldemokraatide ning fraktsioonidesse mittekuuluvate riigikogu liikmete esindajad.

Salajasel hääletusel valis riigikogu Madise presidendiks 71 häälega.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

uus telemäng

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

18:11

Küberrünnak lülitas välja Prantsuse supermarketite külmikud

17:53

Telia koondab Eestis ligikaudu sada töötajat Uuendatud

17:53

U-19 jalgpallineiud jäid korduskohtumises Läti eakaaslastele alla

17:47

Galerii: Tallinnas Kadriorus algas Madise ametisse nimetamise vastuvõtt

17:39

PPA: Nõmmel ei liigu migrante teistest Tallinna linnaosadest rohkem

17:31

WSJ: senaator Klobuchar lubab Minnesotale mõõdukamat kurssi

17:30

Haridusministeerium soovib, et koolid õpetaksid lastele rohkem kohalikku murret

17:30

Rakvere teatril esietendub John Pielmeieri kuulsaim näidend

17:25

Terviseandmete väljaandmist plaanitakse muuta nii, et vajalik oleks kohtu luba

17:22

Eesti kahepaadipurjetajad said kaasaval MM-il kuuenda koha

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

11.10

Herem kohtumisest Zelenskiga: mida ta soovis, pole meil talle lihtne anda

15:22

Sõbiha: Venemaa rikkus energiarahu kohe pärast selle väljakuulutamist Uuendatud

07:29

Otse kell 14.40: Ülle Madise astub presidendiametisse

11.10

Eerik-Niiles Kross: mida Trumpi ja Putini diislidiil tegelikult tähendab

11.10

Trumpi väitel nõustusid Venemaa ja Ukraina energiarelvarahuga Uuendatud

11.10

Hiidlased ei saa enam kodusaarel sünnitada, transport mandrile on samuti lahtine

17:53

Telia koondab Eestis ligikaudu sada töötajat Uuendatud

06:53

Ukraina rünnakud Yandexi vastu nõrgestasid Kremli mõjutustegevust

14:30

Galerii: Ülle Madise astus presidendina ametisse

11.10

Trump: Putin sooviks Ukraina sõjas kokkulepet

ilmateade

SPORT

17:53

U-19 jalgpallineiud jäid korduskohtumises Läti eakaaslastele alla

17:22

Eesti kahepaadipurjetajad said kaasaval MM-il kuuenda koha

16:49

Tartu kettasportlased võitsid klubide EM-il pronksmedali

16:15

Alcarazi kaotus Shanghais tegi Zverevile kingituse

loe: kultuur

16:29

Urmas Viik viib Kumu aatriumisse oma installatsiooni "Vahuprintsess"

15:29

Silvia Urgas: otse Hallist hälli

15:22

Banffi mäefilmide festival tähistab tänavu Eestis viiendat sünnipäeva

15:14

Nädalavahetuse vaadatuim film kinolevis oli "Lammas Shaun ja farmielukas"

loe: eeter

15:09

Teede: emadus on tornaado, mis käib üle sinust, su kodust ja vabast ajast

14:37

Puur: presidendi kultuurinõunikuna on oluline oma loominguga sidet hoida

13:45

Eve Mutso: mu tööriistavöö pärast balletikooli lõpetamist oli väga tugev

13:20

Galerii ja video: R2 minilaivil esines Ollie

Raadiouudised

15:45

Ekspert: Vene-USA diislikokkuleppe mõju on väike

15:45

Eestis on sagenenud kohtutäiturite ähvardamine

15:45

Läinud suvi oli teraviljakasvatajatele viimaste aastate rõõmsaim

15:40

Portugallased protestisid üle riigi kõrgete üürihindade vastu

15:40

Eesmärk: üheksa aasta pärast võiks ajateenistuse läbida 200 naist

15:25

Raadiouudised (12.10.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (12.10.2026 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (12.10.2026 09:00:00)

11.10

Sillamäel avati kaasaegse kunsti galerii

11.10

Päevakaja (11.10.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo