USA kohtunik käskis peatada riigi rahastatud Trumpi reklaamid

New Yorgi Manhattani föderaalkohtu kohtunik Jennifer Rochon peatas reklaamide avaldamise ajutiselt pärast seda, kui hagejad, sealhulgas järelevalveorganisatsioon Common Cause, esitasid sellekohase hagi. Nende väitel oli tegemist poliitilise propagandaga, mille eesmärk oli aidata vabariiklaste kandidaate 3. novembril toimuvatel vahevalimistel, mitte aga avalikkusele mõeldud teavituskampaaniaga.

Trumpi administratsioon oli juba enne Rochoni otsust kavandanud reklaamide näitamise lõpetamist, selgub laupäeval kohtule esitatud eraldi avaldusest.

Kohtuotsusega jõudis lõpule mitu päeva kestnud vaidlus maksumaksjate rahastatud reklaamide üle, mida näidati vahevalimistele eelnenud viimastel nädalatel.

"Me ei lõpeta enne, kui see administratsioon on võetud täielikult vastutusele ja ükski president, sõltumata tema erakondlikust kuuluvusest, ei saa enam kunagi maksumaksjate raha propaganda jaoks raisata ega kuritarvitada," ütles Common Cause'i president ja tegevjuht Virginia Kase Solomón.

Trump ütles esmaspäeval, et reklaamid olid tema sõnul "positiivne reklaam meie suurepärasele USA-le", kuid neid ei rahastata enam maksumaksjate rahaga. Valge Maja teatas sel nädalal, et edaspidi hakkab reklaamide eest tasuma presidendi toetususkomitee MAGA PAC.

Valge Maja sõnul ei hüvita Trumpi poliitiline toetuskomitee maksumaksjatele juba näidatud reklaamide kulusid. Reklaamide lõpus on märge, et nende eest tasus USA valitsus.

USA justiitsministeerium ei vastanud kohe kommentaaripalvele kohtuniku otsuse kohta.

Hagejate hulgas olid lisaks Common Cause'ile ka avaliku sektori töötajate ametiühing ja Alabama osariigi esindajatekoja kandidaadiks pürgiv isik. Nad olid palunud Rochonil reklaamid ajutiselt hiljemalt reedeks peatada, et neid ei saaks näidata nädalavahetuse saadete, näiteks jalgpalliülekannete ja telesaate Saturday Night Live ajal.

Demokraatliku Partei esindajad vaidlustasid reklaamid samuti eraldi hagiga, mis esitati Washingtoni föderaalkohtule.