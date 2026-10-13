Kolm suurt liikmesriiki tahavad EL-i õigusaktidele hädapidurit

Saksamaa, Itaalia ja Belgia juhid tegid esmaspäeval ettepaneku luua Euroopa Liidus (EL) hädapiduri mehhanism, mis võimaldaks liikmesriikidel peatada uute õigusaktide vastuvõtmise, kui need osutuvad valitsustele ja ettevõtetele liiga koormavaks.

Euroopa Ülemkogu eesistujale António Costale adresseeritud kirjas ütlesid kolm riigijuhti, et blokk vajab oma nõrgeneva majandusliku konkurentsivõime parandamiseks hädapiduri mehhanismi.

Saksamaa kantsler Friedrich Merz, Itaalia peaminister Giorgia Meloni ja Belgia peaminister Bart de Wever kutsuvad üles vähendama bürokraatiat, kiirendama planeerimis- ja heakskiitmismenetlusi ning leevendama eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete regulatiivset koormust, vahendas Politico.

"Laiemalt vaadates peaks meie ühine eesmärk olema vältida seda, et tarbetu regulatiivne koormus ja sellega seotud kulud põhjustaksid Euroopa tööstusvõimekuse püsivat vähenemist ning nõrgestaksid veelgi investeeringuid ja konkurentsivõimet," seisab kirjas.

Mõni päev enne EL-i juhtide kohtumist esitatud üleskutse peegeldab nõudmisi, mis kõlasid esimest korda märtsis pärast Euroopa konkurentsivõimele keskendunud tippkohtumist. Neljapäeval algaval kahepäevasel Euroopa Ülemkogu kohtumisel arutavad EL-i juhid bloki pikaajalist eelarvet, energiahindu ja Ukraina toetamist.