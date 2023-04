Venemaa lubas karmi vastust saatkonna kooli üle võtnud Poolale

Poola meedia teatel ilmus politsei hommikul Varssavis asuva Venemaa saatkonna kooli ette.

Poola välisministeeriumi pressiesindaja sõnul on Venemaal õigus protestida, kuid hoone kuulub Poola riigile ja Varssavi tegutseb seaduste piires. Pressiesindaja sõnul on kohtud kinnitanud, et kinnistu kuulub Poola riigile ja Venemaa on selle enda käsutusse võtnud ebaseaduslikult.

Venemaa lubas karmi vastust. Moskva teatel on tegemist diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni räige rikkumisega.