USA võimud tegid kahjutuks FSB loodud pahavara

Ajaleht Financial Times kirjutab, et USA võimud tegid kahjutuks pahavara, mida Venemaa julgeolekuteenistus (FSB) kasutas kaks aastakümmet NATO riikide järele nuhkimiseks.

USA justiitsministeerium teatas, et FSB kasutas pahavara umbes 20 aastat. FSB kasutas küberspionaažiks pahavara nimega Snake (madu) ehk Uroboros. Selle võttis kasutusele FSB üksus, mille nimi on Turla, vahendas Financial Times.

"Turla on Vene küberspionaažis tähtis üksus ja üks vanimaid meie poolt jälgitavaid rühmitusi, mis eksisteeris mingil kujul juba 1990. aastatel. Turla on keskendunud varastamisele," ütles Mandiant Intelligence Analysis juht John Hultquist.

USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) avastas uurimise käigus, et Turla kasutas pahavara, et varastada ühe NATO liikmesriigi välisministeeriumiga seotud arvutist ÜRO ja NATO sisedokumente.

FBI käivitas pahavara neutraliseerimiseks operatsiooni Medusa. FBI lisas pahavarale omaenda programmikoodi. Medusa on vanakreeka mütoloogias koletis, kellel on juuste asemel maod. FBI saatis pahavara pihta spetsiaalse programmi Perseus, mis andis pahavarale käsu end üle kirjutada. Perseus oli Zeusi poeg, kes tappis Medusa.

"Jätkame oma kollektiivse kaitse tugevdamist Vene režiimi jõupingutuste vastu, mille eesmärgiks on kahjustada USA ja meie liitlaste julgeolekut," ütles USA justiitsminister Merrick Garland.