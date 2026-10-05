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Saksa luurejuht: meil on oht vägivaldseks konfliktiks Venemaaga

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Saksa välisluureteenistuse BND juht Martin Jäger.
Saksa välisluureteenistuse BND juht Martin Jäger. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Liesa Johannssen
uudised

Saksamaad ähvardab oht sattuda vägivaldsesse konflikti Venemaaga, kuna Moskva intensiivistab üha agressiivsemat tegevust Euroopa demokraatiate vastu, hoiatas Saksa välisluure juht esmaspäeval.

"Vastasseis Venemaaga on jõudnud uude ja ohtlikumasse dimensiooni," ütles föderaalse luureteenistuse (BND) juht Martin Jäger parlamendis toimunud luureteenistuste juhtide iga-aastasel avalikul kuulamisel.

"Saksamaad ähvardab oht sattuda Venemaaga vägivaldsesse konflikti – kavandatud rünnak Leipzigis on selle kohta vaid üks näide," ütles ta.

Saksamaa võimud on korduvalt hoiatanud, et Venemaa korraldab drooni- ja küberrünnakutest koosnevat hübriidkampaaniat, süüdistades Moskvat augustis toimunud Leipzigi lennujaama vastu kavandatud droonirünnaku taga olemises.

Venemaa on korduvalt eitanud kavatsust rünnata NATO riike.

"Me ei ähvarda kedagi," ütles Venemaa president Vladimir Putin neljapäeval. "Meil ei ole kavatsust kedagi rünnata – ei 2029., 2030. ega 2050. aastal –, kuid kui meie vastu pannakse toime agressioon, ei jää meil muud üle kui sellele vastata."

Venemaa hübriidtegevus Euroopas on väidetavalt suunatud peamiselt sellele, et vähendada sealsete ühiskondade ja valitsuste toetust Ukraina abistamisele. Saksamaa on Euroopa suurim Ukraina toetaja.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

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