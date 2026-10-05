Briti rohelised võtsid vastu sionismi rassismina käsitleva poliitika

Suurbritannia vasakpoolne Roheline Partei hääletas pühapäeval oma iga-aastasel kongressil sionismi rassismina määratlemise poolt. Mitmed Briti juudi kogukonna ja organisatsioonide esindajad mõistsid ettepaneku hukka.

Rohelise Partei liikmed toetasid partei konverentsil ettepanekut 1022 poolt- ja 813 vastuhäälega.

Parteil, mis on viimastel kohalikel ja erakorralistel valimistel populaarsust kogunud, on Suurbritannia 650-kohalises parlamendis viis saadikut.

Ettepaneku kohaselt käsitletaks sionismi "kui mis tahes muud rassismi vormi" ja partei toetab "ühtse demokraatliku Palestiina riigi" loomist "kogu ajaloolise Palestiina alal".

"See on olnud meie liikmeskonna seas tõsine ja sügavalt tunnetatud arutelu," ütles roheliste kõneisik.

Roheliste populaarsus on karismaatilise juhi Zack Polanski juhtimisel tõusnud, püüdes vasaktsentristliku Tööpartei valitsuse Iisraeli-Hamasi sõja teemalise seisukohaga rahulolematuid valijaid.

Kuid küsitlused näitavad, et Polanski populaarsus on mitme väärsammu tõttu viimastel kuudel langenud.

"See ettepanek teeks Rohelisest Parteist lähiajaloos esimese valimistel arvestatava Ühendkuningriigi erakonna, mis võtab vastu ilmselgelt antisemiitliku poliitilise platvormi," teatasid kolm juudikogukonna ühendust parteile enne hääletust saadetud kirjas.

"Rõhutasime ka tagajärgi kõigi Briti juutide ohutusele ja heaolule," hoiatati kirjas.

Iisraeli välisministeeriumi teatel ületab see poliitika "kaugelt legitiimse poliitilise debati piirid".

"Iga Suurbritannia erakond, eelkõige valitsev Tööpartei, peab selle väärastunud resolutsiooni ühemõtteliselt tagasi lükkama," teatas Iisraeli välisministeerium.

Ettepanek tõi veel esile lõhed parteis, kuna Polanski, kes kandideerib praegu endise peaministri Keir Starmeri Londoni valimisringkonnas parlamenti, jättis hääletusel osalemata.