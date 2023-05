Öökülm tegi kahju ka maasikataimedele

Viimased öökülmad mõjutasid ka maasikataimi. Kuigi esimesed õied said kahjustada, siis suvel me maasikatest siiski ilma ei jää.

Kui mõni kraad külma ei tee taimele midagi, siis viimased külmakraadid olid juba liiga madalad, rääkis Marjamaa talu peremees Tõnu Oks.

"Kui taim on sellises arengus, nagu praegu meil on, siis kuus-seitse (miinus)kraadi ei ole tavaline meie oludes. Kaks-kolm, selle elab ilusti ära," ütles Oks.

Külma tõttu võib esimene ja teine maasikakorje jääda tavapärasest tagasihoidlikumaks. Laari talu perenaine Kadri Nebokat rääkis, et rohkem said kahjustada katteloori all kasvavad taimed.

"Me vaatame õie põhja ehk teeme õie lahti. Kui õie põhi on must, siis on külm selle ära võtnud ja maasikat sealt ei arene. Ja kui see on ilusaks kollaseks jäänud, siis tulevad maasikad. Selle külma erinevus oli see, et kuna see oli nii pikalt ja mitu tundi järjest ja mitu ööd, siis ta võttis ka ära õit, mis ei olnud veel avanenud," lausus Nebokat.

Avamaa maasikataimedele külm märkimisväärselt liiga ei teinud. Kuigi taimedel tekkis toitainetest väike puudus, siis see taastub mõne aja pärast.

"Me näeme väga selgelt, et taimel on magneesiumipuudus. Et taim lihtsalt ei ole selle külmaga saanud seda omastada," ütles Nebokat.

Esimesed kodumaised maasikad peaksid aga siiski valmima jaanipäeva paiku.

"Katmikalalt, mina usun, tuleb saak kuskil juuni keskel, enne jaanipäeva kindlasti, 20. juuni paiku, ma olen täiesti veendunud," lausus Nebokat.

Avamaa maasikasaaki peab ootama veidi kauem.

"Mina arvan, et see tavapõllu maasikas tuleb ikkagi juuni lõpuks, natuke pärast seda," ütles Oks.