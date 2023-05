Üldine hinnatõus tegi ka laulu- ja tantsupeopiletid kallimaks

Piletilevi andmetel on sellesuvisele noorte laulu-ja tantsupeole kokku müüdud juba üle 41 000 pileti. Selle aasta piletid on 15 protsendi võrra kallimad kui neli aastat tagasi toimunud peol.

Tantsupeo igale etendusele on veel saadaval keskmiselt tuhat piletit - peamiselt ääresektoritesse. Kokku annavad tantsijad kolm identset etendust.

Kuna suur osa rahvakultuurisõpradest hankis soodsama hinnaga pileti juba aasta alguses eelmüügist, siis esimesele ja viimasele tantsuetendusele "Sillad" on praeguseks saada vaid kallimaid pileteid, teisele etendusele saab pileti osta nii ida- kui ka läänetribüünile hinnaga 26-57 eurot.

Piletilevi andmetel oligi kõige suurem piletimüük oli jaanuaris, seejärel on olnud üsna stabiilne periood.

Laulupeole on müüdud ligi 17 500 piletit, sellest üldalale umbes 8200. Praegu on veel saadaval istekohtadega pingisektoristes pileteid A-sektoritesse hinnaga 69 eurot ja natukene ka B-sektorisse hinnaga 37-46 eurot. Üldalale on saadaval pileteid hinnaga kaheksa kuni kümme eurot.

"Suur huvi piletite eelmüügi vastu näitab, et inimesed on väga teadlikud ning soetavad istekohapileti varakult, et mitte sellest võimalusest hiljem ilma jääda. Võimalik, et broneeritud piletitest vabaneb veel kohti, mis sel juhul samuti müüki jõuavad," ütles Eesti laulu- ja tantsupeo sihtasutuse juhataja Margus Toomla.

Peo piletite hinnad tõusid suurusjärgus 15 protsenti. "See tähendab, et soodsamate piletite hind kasvas ühe euro võrra ja kõige kallimad kohad on täna üheksa eurot kallimad kui neli aastat tagasi toimunud laulu- ja tantsupeol. Hinnatõusu on paraku tinginud kõigi sisendhindade oluline kallinemine," sõnas Toomla.

2019. aastal sai eelmüügist pääsmeid lauluväljaku üldalale ja Kalevi staadioni odavamatele kohtadele hinnaga seitse (soodushind) ja üheksa eurot. Laulupeo kalleim täispilet nummerdatud istekohtadega alale maksis 40 eurot, tantsupeo kalleim täispilet 50 eurot.

Piletitulu umbes 1,3 miljonit

"XIII noorte- laulu ja tantsupeo korraldamise kulud on peoaastal suurusjärgus kuni 4,5 miljonit, millest piletitulu katab umbes 1,3 miljonit," ütles Toomla.

Suuremad kulud peoaastal on koolimajutuse ja esinejate toitlustuskulud, heli- ja muud tehnilised kulud, lavade ja muu inventari rendikulud, peopaikade rendikulud ja korduskasutusnõudele üleminekuga seotud kulud. Samuti peopaikade jäätmekorralduse ja korrastusega seonduvad kulud, lisaks transpordikompensatsioon maakondadele, aga ka toimkondade tööjõukulud, turvalisuse ja meditsiinikulud, liikluskorralduskulud ning repertuaari esitlustasud.

Tänavune noorte laulu- ja tantsupidu "Püha on maa" toimub 30. juunist kuni 2. juulini Tallinnas. Noorte laulupeo kunstiline juht on Pärt Uusberg ning pealavastaja Agne Kurrikoff-Herman. Rahvamuusikapeo üldjuht on Juhan Uppin.