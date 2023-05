Valgevene põhjendas kontrolli taastamist Vene piiril relvakaubandusega

Valgevene võimude teatel on mai alguses taastatud kontroll piiril Venemaaga vajalik selleks, et hoida ära ebaseaduslik relvade ja laskemoona toomine riiki.

"Peame tugevdama oma riigi julgeolekut. Seda me tegimegi, tugevdades lõunapiire (Ukrainaga - toim.), et sellest" hallist tsoonist "- ei toimuks relvade ja laskemoona toomist meie riigi territooriumile. Tugevdasime ka piirikontrolli Vene Föderatsiooniga, sest läbi Venemaa võivad meieni jõuda mitte ainult psühhotroopsed ained, narkootikumid, vaid ka relvad," ütles Valgevene parlamendi hariduse, teaduse, kultuuri ja ühiskonnaarengu komisjoni aseesimees Oleg Djatšenko laupäeval.

Tema sõnul võivad relvad sattuda Valgevenes kurjategijate kätte.

Djatšenko ütles Venemaa agressiooni Ukrainas kommenteerides, et "konflikt eskaleeerub, (...) see läheb juba välja selle sõjalise erioperatsiooni piiridest, kandudes üle Venemaale."

"Sellega seoses tuleb mõista, et konflikt ei lõpe täna, et see võtab aega rohkem kui ühe aasta," märkis Djatšenko.

Valgevene piirikomitee teatas mai alguses, et piiriteenistus hakkab jälgima olukorda Valgevene-Vene piiril, kontrollides inimesi ja sõidukeid.