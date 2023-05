Paldiski Lõunasadamasse rajatakse sõjalaevadele sobiv kai

Paldiski Lõunasadamasse rajatakse üle 300 meetrine kai, mis on võimeline vastu võtma senisest suuremaid sõjalaevu kui ka avamere tuuleparke ehitavaid laevu. Kuna avameretuulikute detailid on väga suured, seab see kai rajamisele omad nõuded.

Igal aastal kasvab Eesti pindala pisut tänu maapinna kerkimisele, kuid järgmise kahe aasta jooksul suureneb Eesti territoorium kümne hektari võrra. Just nii suur hakkab olema Paldiski Lõunasadama laiendus, kuhu tuleb 310 meetri pikkune kai. Tegemist on ainulaadse rajatisega, sest ennekõike on see mõeldud Läänemerre planeeritud meretuuleparkide ehitusbaasiks.

"Eriliseks teeb asja see, et esiteks tuulikukomponendid on tohutult rasked, me räägime siin komponentide kaalust 400 tonni ja rohkem, siis tõstetehnika, mis seda tõstab, on tuhandetonnised kraanad," rääkis Tallinna Sadama infrastruktuuri divisjoni juht Peeter Nõgu.

Nii suure tõstejõuga kraanasid Eestis ei ole. Aga erilised pole mitte ainult kraanad, vaid ka laevad, mis meretuuleparkide detaile transpordivad.

"Kui nad kai äärde saabuvad, siis nendel on oma jalad, mille nad panevad mere põhja, tõstavad ennast justkui merest välja, selleks et tagada see, et nii raskeid komponente enda peale oleks siis võimalik tõsta," sõnas Nõgu.

Kui praegu Paldiski kaudu veetavate maismaatuulikute labad on 75 meetrit pikad, siis merre pandavate tuulikute tiivik võib olla kuni 150 meetrit pikk. See seab kai rajamisele omad piirangud.

Projekt läheb hinnanguliselt maksma 53 miljonit eurot, millest 20 miljonit tuleb Euroopa Komisjoni sõjalise mobiilsuse projektist. Kaitseministeeriumi osakonnajuhataja Miiko Perise sõnul on koostöö sadamaga olnud väga hea, kuid sadam on kitsaks jäänud. Laiendus võimaldab vastu võtta senisest suuremaid sõjalaevu, mis mahutavad rohkem tehnikat ja sõdureid. Lühenema peaks liitlaste maaletulek.

"Lisaks sellele kaile on arendamisel sadama tagala ala, mis võimaldab edaspidi ka konvoid paremini komplekteerida. Ehk see on suurusjärgus 10 hektarit, kus siis edaspidi saab toimuma liitlaste tehnika laadimine laeva pealt maha ja sealt omakorda edasi konteinerite peale," ütles Peris.

Uus kai peaks valmis saama 2025 aasta suve lõpuks ja Tallinna Sadam loodab, et sel ajal algavad ka Läänemere tuuleparkide ehitustööd.