Kuiv kevad ja külm juuni algus tegi köögiviljakasvatajate saagile liiga

Eesti Maaülikooli (EMÜ) köögiviljanduse lektori Priit Põldma sõnul kannatasid mai lõpu ja juuni alguse öökülmadega enim soojalembesed köögiviljakultuurid, nagu kurk ja kõrvits.

"See külm, mis nüüd oli, võis kurgid ja ka kõrvitsad täitsa ära külmetada ja nende taimede puhul pole enam midagi päästa, tuleb ikkagi uus taim istutada," selgitas Põldma.

Põldma sõnul mõjutas ka maikuu kuivus, mis pani taimekasvu kinni.

"Tootjatel on kulud kindlasti suuremad ja need, kellel näiteks avamaa kurk külmaga hukkus, peavad kibekiiresti uued seemned hankima ja uued taimed külvama, et plaanitud kurgikogused ikkagi ära kasvatada," rääkis Põldma.

Järvamaal asuva Alt-Kirjapi talu perenaine Silja Vagula rääkis, et nende talus ongi külm teinud kõige rohkem liiga avamaal kasvavale kurgile. "Kurkidest hävines umbes kolmandik," kurtis Vagula. "Mis siis, et avamaa kurk oli kolmekordse katte all, kaks kihti oli katteloori, pealt kattis veel kilegi, taimed läksid ikka mustaks."

Vagula sõnas, et nii külma juunikuu algust tema ei mäleta. "Kuiv kevad ja öökülmad andsid tohutult tööd juurde, sest loomulikult ma tahan ju oma töö päästa," rääkis Vagula. "Tundub, et sel aastal siiski head aastat ei tule."

Valgamaal asuva põllumajandusettevõtte Kopra Sahver omanik Reet Luht rääkis, et nemad kasvatavad peamiselt maasikaid, avamaa kurki ja varajast kartulit ning kevadised öökülmad hävitasid neidki. "Julgen öelda, et külm võttis kuskil poole saagist ära," lausus Luht.

Samas sõnas Luht, et kurkide puhul on uued külvid tehtud ja maasikasaak on sel aastal lihtsalt kehvem, kuid maasikataim ise ei hävi. Ka varajase kartuli saaki on Luhti sõnul öökülmade tõttu nüüd oodata lihtsalt tavapärasest hiljem.

Luht rääkis, et raskem on olnud hoopis kuiva kevade tõttu.

"Osadel põldudel, millele on tiik lähemal, saame panna vihmutid peale, aga kaugematel põldudel ei ole kastmisvõimalust ja seal taimede kasv seisab," lausus Luht. "Tavaliselt juuni keskpaigast on meil mugulsibul müügis, aga sel aastal kindlasti läheb kuivuse tõttu kuu aega hiljemaks."

Kui külma- ja põuaperiood peaks veel jätkuma, mõjutab see EMÜ köögiviljanduse lektori Põldma sõnul saagikust kindlasti. "Varajaste kultuuride, nagu varajase kartuli ja esimese avamaakurgi saak jääb kindlasti tagasihoidlikumaks ja võib lettidele jõuda tavapärasest hiljem," rääkis Põldma.

Neljapäevases "Terevisioonis" kommenteeris sama teemat Räpina aianduskooli köögiviljandusõpetaja Anu Käär