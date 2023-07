Tartu firma hakkab suitsukonisid ümber töötlema

Suitsukonid on maailmas suurim prügiprobleem. Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel satub igal aastal loodusesse üle seitsme ja poole saja tuhande tonni konisid.

Suitsukonide kogumiskastide looja Filaret OÜ asutaja Ines-Issa Villido ütles, et Eestis võib-olla ei märkagi nii palju, et konid on probleem, aga kui vaadata tänaval maha, siis on näha, et neid on igal pool. "Viimase tubakamüügi statistika järgi tekib Eestis ühe aasta jooksul umbes 300 tonni konijäädet. See on võrdeline umbes saja rekkatäiega," ütles Villido.

Filaret on esimene ettevõte Eestis, mis konisid ümber töötleb. Villido sõnul peaksid konid olema eraldi jäätmeliik.

"See üks konikast mahutab kuskil 6000 koni, see on umbes kümme liitrit või üks kilo. Ühest kilost konidest saame ka ühe kilo bioplasti. Me oleme sellest teinud ka 3D printimise filamenti," sõnas Villido.

Lisaks konide ümbertöötlemisele soovib Filaret vähendada nendes sisalduvate toksiliste ainete sattumist loodusesse. Eesti mereinstituudi merebioloogia kaasprofessor Helen Orav-Kotta sõnas, et suitsukoni laguneb looduses olenevalt keskkonnast 10-20 aastat.

"Kogu selle aja emiteeruvad suitsukonides olevad ohtlikud ained vaikselt keskkonda. See on aja küsimus, millal need kemikaalid, raskemetallid, plii, atsetaat, nikotiin jõuavad elusorganismidesse nagu vihmaussid," ütles Orav-Kotta.

Orav-Kotta lisas, et kui suitsukoni vette satub, on suurt oht, et mürgised ained jõuavad läbi kalade nii inimese kui ka lemmiklooma söögilauale.

Ühtlasi tingib suitsukonide mahaviskamine põlengute ohu. Lõuna päästekeskuse ennetuspartner Elari Kliiman sõnas, et kui koni visata muude jäätmetega samasse prügikasti, on tulekahju risk seal suur, sest koni võib muud prahti süüdata. Eelmise aasta algusest kuni tänavuse maikuu lõpuni kustutas päästeamet prügikastitulekahjusid 650 korral.

"Kui inimesed selle endale omaks võtavad, siis vähendab see tulekahjuriski tavalises prügikastis ja päästjad saavad selle asemel midagi muud teha kui neid prügikaste kustutada. Tihtilugu annab prügikastide kustutamine väga suure koormuse meile, eriti linnades," ütles Kliiman.

Filareti suitsukonide kogumiskastid on Tartus esialgu augusti keskpaigani. Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak sõnas, et kesklinnas on sel ajal enim üritusi.

"Lõppeb siis, kui autovabaduse puiestee läbi saab. Põhimõtteliselt on kõige olulisem katsetada perioodil, kui rahvast on kesklinnas kõige rohkem. Üritame kõik anda oma panuse selleks, et meie keskkond puhtam oleks," lisas Haak.