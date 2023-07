Piletiplatvormide rohkus ei anna kultuurisündmustest tervikvaadet

Eestis on viimaste aastate jooksul tekkinud palju erinevaid piletimüügiplatvorme, nende rohkuse tõttu on kultuuritarbijatel aga keeruline saada terviklikku ülevaadet Eestis toimuvatest kontsertidest ja etendustest.

Näiteks selgub Piletilevi kodulehelt, et juuli keskpaigast augusti lõpuni on võimalik pääset soetada pea 300 erinevale kultuurisündmusele Eestis. Piletimaailma kodulehelt saab piletit osta aga 126 üritusele. Erinevate platvormide pakutavad sündmused võivad ka omavahel kattuda.

Pääsme saab osta nii kontserdile ja lavastusele kui ka klubipeole ja kokteilikoolitusele

Kuna suvel on toimumas palju erinevaid kontserte, siis on platvormidel nende piletite müük ülekaalus. Kui näiteks Online Pileti kodulehelt saabki vaid osta kontserdipääsmeid, siis Piletimaailmast saab veel lisaks soetada ka pileteid erinevatele lavastustele ja filmiseanssidele. Ticketeri platvormilt on seevastu võimalik osta pileteid ka festivalidele ja klubipidudele.

Lisaks saab platvormidelt pääsmeid ka teist tüüpi ettevõtmistele. Näiteks pakub piletiplatvorm Fienta võimalust end registreerida spordilaagritesse või kokteilikoolitustele.

Küll aga selgub, et Viljandi Pärimusmuusika Festivali väisata soovijad peavad oma piletid hankima ainult Piletikeskuse kaudu. Seevastu on palju erinevaid kontserte, millele saab pääsme osta koguni mitmelt erinevalt platvormilt.

Tartu Kontsertkorralduse juhatuse liikme Vello Tellissaare sõnul on seesugune konkurents kasulik.

"Siin on tekkinud uusi platvorme veel ja veel ja nad püüavad omavahel konkureerida. Kui nemad ise sellega toimetavad, siis see annab korraldajale ainult juurde, sest platvormid püüavad ise piletimüügile kaasa aidata," selgitas Tellissaar ERR-ile.

Platvormide paljusus võib aga pildi silme ees kirjuks ajada

Kontserdikorraldaja Live Nation juhatuse liige Eva Palm ütles siiski ERR-ile, et platvormide rohkus võib nii korraldajas kui tarbijas hoopis segadust tekitada.

"Kliendil oleks /.../ palju parem ja mugavam, kui kõik oleks ühes kohas. See tekitab ka promootorile segadust, kui ühte saali erinevate platvormide kaudu laiali laotada," sõnas Palm.

Tellissaar aga leidis, et platvorme on Eestis parajalt ja selgitas, et paljud tarbijad teavad, milliselt platvormilt kindlaid pileteid osta saab.

"Ma arvan et need (platvormid) ei sega üksteist kuidagi. Näiteks Piletilevist ja Piletimaailmast ostabki just teatrirahvas," lisas Tellissaar.

Palm selgitas aga, et Live Nation müüb pääsmeid vaid ühe platvormi kaudu, sest nii on kokkulepetes sätestatud.

Turule võib tulla veel pakkujaid, kuid kõik ei pruugi püsima jääda

Piletilevi juhataja Jaanus Beilmann ütles ERR-ile, et turg on vaba ja pakkujaid võib sinna tulla lõputult, iseasi on aga see, kes jaksab seal ka vastu pidada.

"Põhiline, mis platvorme eristab on kasvõi kasutajate arv. Piletilevi on juba turul olnud üle 25 aasta ja täna on Piletilevil Eestis üle miljoni külastuse kuus," tõi Beilmann välja. Teenusepakkujad peavad tema sõnul palju panustama ka tarkvara arendamisesse ning kõik ei pruugi selleks võimelised olla.

Platvormide kokku koondamine tähendaks Beilmanni sõnul erinevate ettevõtete liitumist ning see on juba keerulisem küsimus.

Tarbijad langetavad valiku aga selle järgi, kust ollakse harjunud pileteid ostma või milline bränd tundub kõige tuttavam ja atraktiivsem, lisas Beilmann.

Platvormid jäid möödunud aastal kasumisse

Äriregistri andmetel teenis näiteks Piletilevi möödunud aastal 8,9 miljonilise müügitulu juures pea 1,2 miljonit eurot kasumit. 2021. aastal oli ettevõte aga 1,2 miljoni euroga kahjumis ning müügitulu oli toona 4,2 miljonit eurot.

Ticketeri müügituli oli 2022. aastal 1,5 miljonit eurot ning ettevõte teenis seejuures pea 37 000 eurot kasumit. Aasta varem teeniti 13 400 eurot kasumit ning müügitulu oli pea 94 000 eurot.

Küll aga pole Piletikeskust haldav Sviby OÜ ja ka Fienta Ticketing OÜ aga 2022. aasta majandusaasta aruannet veel esitanud. Piletimaailm kuulub seevastu SA Eesti Draamateater alla ning Online Pilet OÜ Tartu Kontsert alla.