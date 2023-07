Viljandis valmistuvad näitlejad suvelavastuseks "Suur Boy ja Väike Boy"

Vesse on näitleja ametit proovinud varemgi, kuid Pärdi jaoks on kõik uus ja põnev. Lavastaja Kaili Viidas valis poised Peeter Volkonski kõrvale peaosa mängima just nende siiruse ja mängulisuse pärast.

"Need lapsevanemad, kelle lapsed mängivad seiklust nii-öelda päris asjadega, võivad väga õnnelikud olla. Ja ma arvan, et me valisime sellised poisid meile siia tükki ka välja, kellel on see lust ja see soov pärismaailmas justnimelt asju avastada," rääkis Viidas.

Peategelane on 10-aastane poiss, keda kutsutakse Boyks, kuid ta elab mõnda aega vanaema ja 84-aastase vaarisa juures, keda hüütakse samuti Boyks. Vanusevahest hoolimata on nad suured sõbrad, mõnikord isegi luuletavad koos.

Suurt Boyd kehastav Peeter Volkonski ei arva, et täiskasvanud näitlejad peaksid lapsnäitlejatesse suhtuma kuidagi eriliselt.

"Lastega tuleb ringi käia täpselt samamoodi nagu teised näitlejad omavahel. Kõik on sama," rääkis Volkonski.

Vesse ja Pärt mängivad Boyd kordamööda, koos nad lavale ei satu. Mingit hirmu tuntud näitlejate Peeter Volkonski, Luule Komissarovi või Terje Pennie ees poistel aga pole.

"Nad on väga head ja toetavad. Ja annavad väga häid juhtnööre, et mida näiteks paremini teha," rääkis Vesse.

Pärt märkis, et on näitlejaks olemise kohta väga palju õppinud. "Näiteks milline distsipliin näitlejatel on ja nende igapäevaelu kohta," rääkis ta.

Küsimusele, kas nad sooviksid seda ametit ka tulevikus pidada, vastasid poisid jaatavalt.