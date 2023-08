Tartus on avatud Tarrvi Laamanni näitus "Me deya"

Tartus galeriis Pallas on avatud kunstnik Tarrvi Laamanni näitus "Me deya". Näitusel on väljas ligikaudu 140 teost Laamanni eri loomeperioodidest.

Värvikirev näitus kulgeb läbi galerii kolme korruse ja näha saab paljudes erinevates tehnikates valminud teoseid. Kunstniku sõnul on tema inspiratsiooniks loodus meie ümber.

"Minu teosed ongi enamjaolt graafika ja maali segu ja ma tegelikult maalin loodust. Ma armastan loodust ja lausa pean seda pühaks ja seda ma kogu aeg teen," ütles Laamann.

Näituse kuraatori sõnul oli väljapaneku kujundamisel eesmärk viia külastajad rännakule riikidesse, kus kunstnik neid maale on loonud.

"Nii ta tegelikult siin rändabki läbi erinevate värviliste paikade – Kuuba, Jamaica, India. Ja algab päris Tarrvi loomeperioodi algusest ja rändab läbi mitmete erinevate perioodide ja tehnikate, kuni jõuab lõpuks välja üles, kus on mõtlusruum," lausus kuraator Meelis Tammemägi.

Mõtlusruumis on lisaks Laamanni teostele tema õpetaja Leonhard Lapini kolm teost. Ühtlasi on mõtlusruum näituse ainus tervenisti tume ruum.

"Seal seina peal on eksponeeritud Eesti esimene mõtluskoomiks. Ehk koomiks, mis on natuke nagu ka mõistatus või nagu luule, mida on mõnus lugeda ja mediteerida, mõelda oma elu üle järele," ütles Laamann.

Tammemägi ütles, et kogu näitus võiks olla justkui meditatsioon või joogatund.

"Kui lähed siit näituselt ära, siis on hea, kerge ja mõnus olla. Mured on ära ununenud ja on uusi värskeid mõtteid," leidis ta.

Näitus on galeriis Pallas avatud 16. septembrini.