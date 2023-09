Otse pühapäeval kell 11.30: Targa Tuleviku Tuleproov ja Kübernaaskel 2023

Otseülekande ajakava

Kell 11.30 – Sissejuhatus

Kell 12 – Sündmuse avamine, esineb Eik. Avasõnad lausub välisluureameti peadirektor Kaupo Rosin.

Kell 12.30 – Kübernaaskli võistluse avamine

Vestlusring teemal "Kaevikus või arvuti taga – kus on IT-erialase haridusega ajateenija koht?" Sõna saavad Kaitseliidu küberkaitseüksuse pealik kolonel Andres Hairk; nooremseersant Carl-Robert Reidolf, kes oli aastatel 2021-2022 küberväejuhatuse arendusmeeskonnas, ning küberväelane kapten Katrin Kivi. Vestlust suunab vanemveebel Kristo Pals.

Kell 13 – ajuteadlase Jaan Aru videoloeng "Tehisaru ja pärisaru"

Kell 13.30 Vestlusring "ChatGPT – sõber ja vaenlane", vestlust suunab Kiili gümnaasiumi õppejuht Rauno Alev. Osalejad: andmeteadlane ja majandusanalüütik Indrek Seppo; Saskia Põldmaa, kes on Tallinna reaalkooli 11. klassi õpilane, osalenud medalivääriliselt rahvusvahelistel olümpiaadidel, osalenud Rakett 69 12. hooajal noorima võistlejana, ning Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi masinõppe kaasprofessor Meelis Kull.

Kell 14 – Töötuba "Suurim julgus on küberkiusule vastu astuda"

Kell 15 – Vestlusring "Tark tulevik panganduses ja energeetikas". Osalevad Alexela juhatuse esimees Aivo Adamson ja Andres Vesilind Nordea pangast

Kell 15.30 – Intervjuud sündmuskohalt

Kell 16.30 – Kübernaaskli võistluse lõpetamine, auhinnatseremoonia, esineb Ellip

Päeva juhivad Teele Viira ja Jüri Muttika.

Üritust korraldavad kaitseministeerium, küberjulgeoleku sihtasutus CR14, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikooli teaduskool ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.