Läti keelab Venemaal registreeritud sõidukid

Seadus näeb ette, et Venemaal registreeritud sõiduki omanik peab selle kas Lätis registreerima või hiljemalt järgmise aasta 14. veebruariks Lätist ära viima.

Venemaal registreeritud sõidukitega Lätis liiklemine on lubatud ainult riigi läbimiseks. Venemaal registreeritud sõiduk võib Läti läbida ainult üks kord.

Kui sõiduk ei ole Lätis registreeritud või see ei lahku Lätist ning avastatakse, et seda kasutatakse liikluses ebaseaduslikult, siis see sundvõõrandatakse. Võõrandatud autod kavatsetakse anda üle Ukrainale, toetades nendega võitlust agressorriigi vastu.

Samas kohustavad muudatused isikut teavitama enne Lätti sisenemist liiklusohutuse direktoraati e-teenuste kaudu sõiduki, juhi ja aja kohta, mille vältel sõiduk Lätis liikluses osaleb. See aeg ei tohiks ületada 24 tundi.

Justiitsministeerium märgib, et seoses Venemaa täiemahulise sissetungiga Ukrainasse ning ohuga selle terviklikkusele, sõltumatusele ja iseseisvusele ei ole Venemaal registreeritud sõidukite viibimine Lätis lubatud.

Lisaks ei vasta Venemaa sõidukid sageli EL-i tehnonõuetele ning selliste sõidukite kasutamine liikluses võib olla liiklusohtlik.