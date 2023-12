Tartu veekogudele on talvituma asunud mandariinpart

Kagu-Aasiast pärit kireva sulerüüga mandariinpart on asunud talvituma Tartus Emajõel ja Anne kanalil ning seltsib julgelt kohalike sinikaelpartidega. Tõenäoliselt on see eksootiline lind plehku pannud ühest Tartumaa majapidamisest.

Kohalike partide sekka sulanduda prooviv mandariinpart on tartlaste seas saanud viimasel ajal suureks staariks. Iga päev käivad linlased seda eksootilist lindu pildistamas ja vaatamas.

Näiteks tartlane Hilja otsis eksootilist lindu pikalt taga, enne kui lõpuks kauaoodatud foto sai.

"Ma olen teda käinud vaatamas kaua aega, siis kui teada sain, et ta meil pesitseb. Käisin kanali juures vaatamas ja siin ja seal jõe peal, aga nüüd nägin. /.../ Imeilus. Et ka meil Eestis saab siin ta olla ja talvituda, täitsa uskumatu," rääkis Hilja.

"Kuna ma hakkasin üsna hiljuti looduse pildipanka jälgima, siis jäi silma. Ja mõtlesin, et otsin ta üles. /.../ Ta oli nii värviline ja tahtsin teda ise ka näha. Kuidagi nii eksootiline meie sellises hallis kliimas," rääkis Maire.

Mandariinparti on Tartus varemgi nähtud. Näiteks ka möödunud kevadel oli samasugune lind Emajõel.

"Kevadel ta ei olegi võib-olla nii suur haruldus, aga talvel küll. Talvisel ajal ikkagi sellised linnud reeglina meil ei ole. /.../ Võib arvata, et ta looduslikult siia ei ole jõudnud, sest tegu on ikkagi Kagu-Aasia liigiga. Vaevalt et ta ise niimoodi siia tuleb," ütles Tartu Ülikooli linnuökoloog Marko Mägi.

Tartust umbes 40 kilomeetri kaugusel väikeses talus peab perenaine hulgaliselt linde ja loomi. Rohkem kui aasta tagasi pages sealt nende mandariinpart.

"Talitaja tegi puuri ukse lahti ja lendas taevasse, vurr. Kõik, rohkem teda nähtud ei ole siinmail ja oma emase jättis maha. Ma ei tea, kas see on meie part, aga suur äratundmisrõõm oli küll," rääkis Haldjamaa linnu- ja loomakodu perenaine Marjet Lembera.

Tema sõnul on ka varem juhtunud, et mõni loom tema juurest plehku paneb, kuid alati on nad tagasi koju toodud. "Üks paabulind jooksis metsa mööda ringi. Siis kultsiga jooksis mööda põldu ja teeääri ringi. Aga nad on kõik koju organiseeritud. Enamasti põgenevad isalinnud. See on selline mõtlemise koht. Emased on ikka koduhoidjad rohkem," rääkis Lembera.

Mandariinpardi fännid Tartus on märganud, et lind püsib viimasel ajal alati ühe sama emase sinikaelpardi läheduses.

"See, et ta nüüd siin partneri on leidnud, seda ma väga ei usu. Ta lihtsalt juhtus ühe emase sinikaelpardiga maas istuma. Ootame kevade ära ja siis saab võib-olla rääkida edasi," ütles Mägi.

Mägi sõnul saab mandariinpart Eestis talvel hakkama, kuni vaba vett on. Ohuks võivad talle olla kanakullid.

"Eks elu näitab, kuidas ta hakkama saab. Praegu nii kaua, kui vaba vett on, ma arvan, et partidel ei ole probleeme. Nad saavad veest piisavalt süüa ja tunnevad ennast piisavalt mõnusasti. Ja kui ilmad soojemaks lähevad, tulevad sulailmad, seda lihtsam neil on. /.../ Ta natuke siiski peab ettevaatlik olema. Ta on suhteliselt tilluke part ja Tartus on olemas kanakullid, kes hea õnne korral võivad ta maha murda," selgitas linnuökoloog.

Mägi soovitab linlastel parte ise pigem mitte toita ja kindlasti ei tohiks neile ette visata saia ega leiba.