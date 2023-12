Belgias elavad Eesti lapsed andsid välja jõuluriimide raamatu

Eesti lapsed Belgias pidasid sel aastal jõulupidu veidi teistmoodi. Nimelt anti ühiselt välja jõuluriimide raamat, kus salme kaunistavad ka nende joonistused. Autorite seas on nii kolmeaastaseid kui ka gümnasiste.

"Luulekogus on 75 luuletust ja üle 20 illustratsiooni. Kindlasti oli autoreid, kelle puhul oli vaja õpetaja või lapsevanema väikest utsitamist ja toetamist. Ja kindlasti oli ka palju neid, kes seda ise tahtsid teha. Kõige nooremad autorid on kolme aastased, aga kõige vanemad gümnaasiumi lõpuklasside õpilased," rääkis Belgia Eesti kooli juhataja Kairit Kolsar.

Raamatu õigeaegseks väljaandmiseks pidid lapsed luuletused valmis saama juba enne sügisest koolivaheaega.

"Nii pididki meie õpilased siin häälestama jõululainele juba enne sügisvaheaega. Kui meil on siin soojad ilmad ning lehed puudel ka veel alles rohelised. Aga nad said sellega väga hästi hakkama. Ja nii tuligi meie luulekogu aja nägu ja laste nägu ja Belgia kirju sügis-talve nägu," ütles Kolsar.

Eriti tubli panuse on raamatusse luuletuste ja joonistuste näol andnud Treufeltide pere kolm last.

"Minu luuletus räägib sallist, kes on kurb, sest ta ei meeldi lapsele, sest ta torgib," rääkis Stella. "Mina tegin luuletuse mustast kassist, kellel on jõuluõhtu. Tegin ka sellest, et must kass ajas hommikul kuusepuu ümber. Mul tuli see mõte sellepärast, et ma olen videotest näinud kuidas kassid ajavad kuusepuid väga palju ümber," kirjeldas Emili.

"Ma tegin lumepallist, kes igatses tuppa minna ja seal mugavalt olla," ütles Ralf. Ralfi luuletuses tahaks lumepall juua tugitoolis pina coladat, aga peab hoopis õues külmetama.