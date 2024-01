Saksamaa lihtsustas kodakondsuse saamise reegleid

Uus seadus lubab taotleda Saksa kodakondsust siis, kui taotleja on elanud Saksamaal viis aastat. Seni oli piiranguks kaheksa aastat. Samuti saab piirangut leevendada kolme aastani, kui isik on näidanud üles erilist integreerumise soovi, näiteks õppides saksa keele selgeks eriti kõrgel tasemel, vahendab Financial Times.

Ühtlasi lubatakse omandada saksa kodakondsust loobumata oma eelmisest kodakondsusest kõigil, mitte ainult Euroopa Liidu kodanikel.

Valitsuse integratsioonivolinik Reem Alabali-Radovan ütles, et seadus võimaldab saada hääleõiguse neil, kes seni ei omandanud Saksa kodakondsust. Saksamaal elab 10 miljonit Saksa mittekodanikest välismaalast, kellest 5,7 miljonit on elanud seal üle 10 aasta.

"Igaühel, kes moodustab olulist osa meie ühiskonnast, peab olema võimalik hääletada ja olla valitud," lisas Alabali-Radovan.

Erinevalt Saksamaast piiravad paljud EL-i riigid kodakondsuse omandamise võimalusi. Näiteks muutis Prantsuse parlament eelmisel kuul kodakondsusseaduse, kaotades automaatse kodakondsuse andmise Prantsusmaal sündinud välismaalaste lastele. Nüüd peavad sellised lapsed taotlema kodakondsust 16-aastaseks saades ning seda tuleb teha kuni 18. eluaasta lõpuni.

Opositsioon mõistis Saksa valitsuse eestvedamisel vastu võetud muudatused hukka.

"Kui teised riigid nagu Prantsusmaa, olles omandanud valulikke kogemusi, karmistavad naturalisatsioonireegleid langetame, meie nõudeid oluliselt," ütles Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) sisepoliitika kõneisik Alexander Throm.

Samas päev enne kodakondsusnõuete leevendamist otsustas Saksa parlament hoopis lihtsustada ebaseaduslike sisserändajate väljasaatmist. Neljapäeval vastu võetud väljasaatmisseadus lubab hoida väljasaadetavaid kinnipidamisasutuses kuni 28 päeva seni 10 asemel. Samuti tohib nüüd politsei korraldada läbiotsimisi kolmandate isikute ruumides ja majutusasutustes väljasaatmisele kuuluvate isikute otsimiseks, mida seni ei tohtinud teha. Lisaks ei pea enam väljasaadetavat ette teavitama väljasaatmise faktist.

"Igaüks, kel pole õigust Saksamaal viibida, peab Saksamaalt lahkuma. See on eeltingimus tagamaks, et sisseränne on ühiskonnale vastuvõetav ning integratsioon töötab," ütles neljapäeval sotsiaaldemokraadist Saksa siseminister Nancy Faeser.